Zaljubljeni Tine Urnaut: Anjina podpora mu veliko pomeni (Suzy)

Tine Urnaut se ima za največjo podporo v življenu zahvaliti svoji izvoljenki Anji Vuleta, ki prihaja iz Sinja in mu že ves ta čas stoji ob strani. Njuno prvo srečanje je bilo več kot nenavadno. Srečala sta se med korono na letališču v Milanu. Čeprav je imela lepa temnolaska masko in kapo, mu je bila v hipu všeč. Zapletla sta se v pogovor, se posledila na instagramu in šla vsak svojo pot. Potem se je moral Tine kar pošteno potruditi, da jo je osvojil, saj se lepi Anji niti sanjalo ni, da je vrhunski športnik, ki je povrhu še igral na Japonskem.

Ko sta se ujela, se mu je pridružila v deželi vzhajajočega sonca in z njim prišla domov, ko se je poškodoval ter preživljal eno najtežjih obdobij v svoji dolgi karieri. Poleti je zaradi zdravstvenih težav izpustil praktično celotno reprezentančno sezono, težave so se nadaljevale tudi ob začetku klubske. Zdaj igra pri ACH volley, ona pa ga še vedno podpira in rada spremlja na družabne dogodke. Nedavno je prekipevala od ponosa, ko je kot ambasador botrstva v športu nasledil Janjo Garnbret in bo pomagal zbirati sredstva za športnike iz socialno ogroženih družin.