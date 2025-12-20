Zaljubljeni Toni Vodišek: Nika je zmagovalka njegovega srca (Suzy)

Leto, ki se počasi izteka, je bilo zelo dobro za koprskega kajtarja Tonija Vodiška. Dobro mu je šlo tako v športu kot zasebno. Pravi, da je tako tudi zaradi podpore njegove izvoljenke Nike Hilj, od katere se nedavno na Športniku leta ni ločil niti za hip. Nekdanja rokometašica, ki piše diplomo in dela v očetovem podjetju, mu že tri leta stoji ob strani. Smešno pa je, kako sta se spoznala. »Lahko bi rekel, da je začetku najine ljubezni botrovala Janja Garnbret. Jaz sem šel s prijatelji gledat plezalno tekmo v Kopru, tam je bila tudi Nika, ki mi je bila že tako nadvse všeč. Vendar sem se moral kar pošteno potruditi, da sem jo osvojil,« je povedal. Vendar se je trud izplačal, dobil je izjemno partnerko, s katero deli tako dobro kot slabo. Lepo so jo sprejeli tudi njegovi domači, s katerimi preživijo kar precej časa skupaj.