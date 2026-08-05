Zalo Djurić po materinstvu čaka nov izziv: prvič se bo preizkusila v stand upu (Suzy)

Gledališka, televizijska in filmska ustvarjalka Zala Djurić, ki je v začetku leta prvič postala mama, se že ozira za novimi izzivi. Te dni se pripravlja na nastop na 19. festivalu Panč, na katerem se bo konec avgusta prvič preizkusila v stand upu. Da ima komedijo zapisano v genih, ni treba posebej poudarjati, saj sta oba njena starša mojstra smeha. Njeno zabavno plat pa je bilo v zadnjih mesecih mogoče spoznati tudi v predstavi We Will We Will Rakija, v kateri nastopa z očetom, scenarij pa je napisala sama. Zala priznava, da ima pred novim izzivom nekaj treme, kar dokazuje, da se ga je lotila resno.

Festival komedije bo znova združil najboljša imena domačega in regionalnega stand upa.

Na dvorišču Ljubljanskega gradu bo med 21. in 25. avgustom nastopilo še 27 komikov iz desetih držav. Ob izbranih regionalnih, evropskih in ameriških imenih ter petih domačih novincih bodo za smeh skrbeli še Pižama, Lucija Ćirović, Eldar Omerčić, Klemen Bučan, Alen Mastnak, Alen Borišek, Sašo Stare, Martina Ipša, Um & Kuna Freestyle Show, Tin Vodopivec in Andrej Težak - Tešky. Posebej izstopata Jure Jamnik, ki je v zadnjih mesecih postal prava instagramska senzacija, in legendarni Miha Brajnik, ki ga javnost še bolj kot po delu na področju improvizacijskega gledališča pozna s televizijskih zaslonov.