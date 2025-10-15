  • Delo d.o.o.
NEODKRITI DIAMANT

Zamejska komičarka Irene Pahor: Uživam v zabavanju ljudi (Suzy)

V svojem nastopu se je obregnila ob jezikovne zagate, ki se pojavijo, ko pride 'zamejc' v Ljubljano.
Na nastopih se na zabaven način loteva življenja zamejskih Slovencev v Italiji in hudomušnih pripetljajev, ko pridejo v Slovenijo.
Na nastopih se na zabaven način loteva življenja zamejskih Slovencev v Italiji in hudomušnih pripetljajev, ko pridejo v Slovenijo.
S. R., Foto Mediaspeed
 15. 10. 2025 | 13:00
4:34
A+A-

Letošnji praznik stand up komedije Panč je postregel s številnimi presežki. Eden neodkritih diamantov je bila zamejka iz Devina – Nabrežine pri Trstu, ki je postregla s kopico zabavnih trenutkov o tem, kako je biti Slovenec v Italiji.

»To je tako kot jesti župo z vil'cem,« je bila slikovita komičarka, ponosna mama dveh hčera in gojenka stand up akademije Andreja Težaka - Teškyja. V svojem nastopu se je obregnila ob jezikovne zagate, ki se pojavijo, ko pride 'zamejc' v Ljubljano in se spopada z ljubljanščino, neuporabo dvojine, krožišči in še kopico drugih zabavnih anekdot. Na srečo lahko nadvse zabavno Irene vidimo tudi na drugih slovenskih odrih. »Najbolj se zabavam, ko zabavam druge. Smeh občinstva me poživi, s tem se hranim. Zato po nastopu nisem nikoli lačna,« se smeji komičarka, ki se zna pošaliti iz vsega.

Na Panču se je ob njenem nastopu nasmejal tudi avtobus Slovencev iz zamejstva, s katerimi je že od mladih nog močno povezana, zato je imela Irene Pahor s seboj najbolj številno navijaško ekipo za podporo. »To je nekako naravno. Od nekdaj smo se družili po raznih klubih in krožkih. Karkoli te je zanimalo, je za to obstajal kulturni ali športni krožek. Sicer sem obiskovala šolo v Trstu, ko sem prišla domov, smo šli na 'šagre' veselice ali praznovanja, kjer je bilo res veselo. Morje sem imela dobesedno pred hišo, starši pa so poskrbeli, da sem šla v hribe. Dali so me v kolonijo v Furlanijo, kjer smo hodili, spoznavali nove prijatelje, peli in se družili ob tabornem ognju,« se spominja.

Gojenje slovenske kulture

Slovenci za mejo so povezani, imajo kopico društev in prireditev, na katerih se družijo. Konec poletja je bila ena največjih Kraška ohcet, na kateri skrbno gojijo stare šege in navade. »Slovenska skupnost je tesno povezana tako v Trstu kot na Goriškem in v Čedadu. Imamo tudi festival SLOfest, ki nas vse združuje. Dragocene so slovenske šole, na voljo je veliko informacij o pestrem dogajanju, še posebno pomemben projekt je letošnja Evropska prestolnica kulture, ki nas je še bolj povezala na obeh straneh meje. Tako se otroci začnemo družiti med seboj že v vrtcu, nadaljujemo v šoli, na voljo imamo številne športne panoge – nogomet, smučanje, košarko, rolanje, tudi zbore, razne plesne skupine itd. Če nisi tu, si tam. Vedno imaš možnost, da se nekam priključiš in gojiš slovensko kulturo,« razlaga Irene.

Kraljica odrov

Njej od nekdaj leži gledališče in na odru se od nekdaj počuti kot riba v vodi. Vendar je bila do odličnosti dolga in zavita pot. Najprej je končala akademijo v SSG v Trstu, sodelovala v gledaliških krožkih, pri impro ligi tako v Trstu kot Ljubljani. Največ znanja je dobila od pionirja stand up komedije v Sloveniji, Andreja Težaka - Teškyja, ki ga je spoznala pred več kot dvajsetimi leti in sta se hitro ujela. »A ker sem imela doma dve mali hčerki – mimogrede, zdaj sta že veliki pupi, ki sta študirali v Ljubljani –, se nisem mogla tako posvečati stand upu. Zdaj, ko sta že odrasli in samostojni, imam končno čas tudi za to. Zabavno je, kako sem prišla na letošnji Panč, prek povabila za mlade stand up komike. Najprej sem nastopila na 'predizboru' v Cukrarni, kjer so mi glasovi občinstva prinesli nastop na Ljubljanskem gradu, ki je bil zaradi dežja v Festivalni dvorani,« razlaga.

Tri pupe na kupu

Od nekdaj je pozitivna, nalezljive dobre volje in vedno pripravljena kaj zabavnega ušpičiti, zato ne preseneča, da je od tedaj stala še na številnih drugih odrih v Sloveniji in zamejstvu. Ljudi zabava v prostem času, saj je stand up področje, ki reže bolj tanek (umetniški kruh). Preživetje ji namreč omogoča služba v slovenski šoli v Nabrežini. »Delam v pisarni, sodelavci so navdušeni nad mojim konjičkom in me podpirajo. Z veseljem pridejo tudi na nastope, ki jih pripravljamo s kolegicami. Skupino Kababaretke namreč sestavljamo tri pupe, ki sodelujemo in nastopamo v naši okolici. Imamo še kopico idej, kaj vse bi še rade ušpičile in povedale,« veselo sklene.

 

Irene Pahorkomičarkakomikstandupstand upkomedijahumorsmehzamejcikulturaPanč festival
