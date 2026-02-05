  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZVEZDE INSTAGRAMA

Med slovenskimi smučarji imamo v igri za odličje tega lepotca (Suzy)

Žan Kranjec se je marljivo pripravljal na to, da bo še nadgradil svoje dosedanje dosežke.
S prijateljem sta naredila 'človeško zastavo'.

S prijateljem sta naredila 'človeško zastavo'.

Pohod na sledilce je začel triumfalno, in sicer marca 2014, ko je zmagal v skupnem veleslalomskem seštevku evropskega pokala.

Pohod na sledilce je začel triumfalno, in sicer marca 2014, ko je zmagal v skupnem veleslalomskem seštevku evropskega pokala.

Leta 2018 se je prvič povzpel na najvišjo stopničko v svetovni konkurenci.

Leta 2018 se je prvič povzpel na najvišjo stopničko v svetovni konkurenci.

Rad preizkuša adrenalinske podvige, med katere sodi tudi plezanje.

Rad preizkuša adrenalinske podvige, med katere sodi tudi plezanje.

Hiter kot blisk

Hiter kot blisk

Kazenski streli za rekreacijo

Kazenski streli za rekreacijo

V uniformi s preostalimi športnimi kameradi

V uniformi s preostalimi športnimi kameradi

Menda je pravi mojster v košnji trave.

Menda je pravi mojster v košnji trave.

Rad pokaže izklesano telo, česar se razveselijo zlasti oboževalke.

Rad pokaže izklesano telo, česar se razveselijo zlasti oboževalke.

Vrhunec njegove kariere je olimpijsko srebro.

Vrhunec njegove kariere je olimpijsko srebro.

Varuška ni njegov sanjski poklic.

Varuška ni njegov sanjski poklic.

S prijateljem sta naredila 'človeško zastavo'.
Pohod na sledilce je začel triumfalno, in sicer marca 2014, ko je zmagal v skupnem veleslalomskem seštevku evropskega pokala.
Leta 2018 se je prvič povzpel na najvišjo stopničko v svetovni konkurenci.
Rad preizkuša adrenalinske podvige, med katere sodi tudi plezanje.
Hiter kot blisk
Kazenski streli za rekreacijo
V uniformi s preostalimi športnimi kameradi
Menda je pravi mojster v košnji trave.
Rad pokaže izklesano telo, česar se razveselijo zlasti oboževalke.
Vrhunec njegove kariere je olimpijsko srebro.
Varuška ni njegov sanjski poklic.
Tomaž Mihelič, Foto osebni arhiv/instagram
 5. 2. 2026 | 06:25
0:50
A+A-

Pred vrati so zimske olimpijske igre. Med slovenskimi smučarji imamo v igri za odličje tega lepotca, ki se je marljivo pripravljal na to, da bo še nadgradil svoje dosedanje dosežke. Velja za simpatičnega fanta, ki zavzeto sledi svojim sanjam. Poleti brez zadržkov pokaže, kaj skriva pod tekmovalnim kombinezonom in nas vmes povabi na trening, da pogledamo, kako se kujejo šampioni. 

 

OBJAVE: 358

SLEDILCI: 27.564

SLEDI: 1.167

Pohod na sledilce je začel triumfalno, in sicer marca 2014, ko je zmagal v skupnem veleslalomskem seštevku evropskega pokala.
Pohod na sledilce je začel triumfalno, in sicer marca 2014, ko je zmagal v skupnem veleslalomskem seštevku evropskega pokala.
Leta 2018 se je prvič povzpel na najvišjo stopničko v svetovni konkurenci.
Leta 2018 se je prvič povzpel na najvišjo stopničko v svetovni konkurenci.
Rad preizkuša adrenalinske podvige, med katere sodi tudi plezanje.
Rad preizkuša adrenalinske podvige, med katere sodi tudi plezanje.
Hiter kot blisk
Hiter kot blisk
Kazenski streli za rekreacijo
Kazenski streli za rekreacijo
V uniformi s preostalimi športnimi kameradi
V uniformi s preostalimi športnimi kameradi
Menda je pravi mojster v košnji trave.
Menda je pravi mojster v košnji trave.
Rad pokaže izklesano telo, česar se razveselijo zlasti oboževalke.
Rad pokaže izklesano telo, česar se razveselijo zlasti oboževalke.
Vrhunec njegove kariere je olimpijsko srebro.
Vrhunec njegove kariere je olimpijsko srebro.
Varuška ni njegov sanjski poklic.
Varuška ni njegov sanjski poklic.

Več iz teme

olimpijske igreŽan KranjecSuzyzvezde instagrama
ZADNJE NOVICE
08:41
Bulvar  |  Glasba in film
DOKUMENTARNI FILM

K-pop fenomen Stray Kids oboževalcem ponujajo sedež v prvi vrsti

Dokumentarni koncertni film znane K-pop skupine združuje posnetke z nastopa v Los Angelesu in iz zakulisja.
5. 2. 2026 | 08:41
08:40
Novice  |  Svet
PREBIVALCI V STRAHU

Dramatično stanje v Dalmaciji, osemmetrski valovi, prebivalci pod barikadami: »Ne spomnim se, da bi bilo kdaj tako« (VIDEO)

Viharni jugo je razdejal Dalmacijo.
5. 2. 2026 | 08:40
08:20
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽE OBSOJEN

To je Aleksandar, ki je zaradi 35 evrov ugrabil in pretepel prijatelja

Aleksandar Miljuš je sejal strah v Mariboru in okolici, zdaj pa Hrvata kazni čaka še izgon.
Boštjan Celec5. 2. 2026 | 08:20
08:18
Bralci
SLOVENSKA BISTRICA

Pred informativnimi dnevi odmeva anonimka, dijaki naj bi v Slovenski Bistrici doživljali ponižujoče kazni

Šola očitke odločno zavrača.
Alma Glumac5. 2. 2026 | 08:18
08:06
Novice  |  Svet
TRESENJE TAL

Zjutraj pri sosedih potres, na udaru velik hrvaški otok: »Dobro je zatreslo«

Streslo je otok Krk.
5. 2. 2026 | 08:06
08:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODPORNOST

Ste razdražljivi? Morda vam primanjkuje tega vitamina

Pripomore k učinkovitemu delovanju imunskega sistema ter zmanjševanju dovzetnosti za okužbe, pomaga pri hitrejšem celjenju ran in spodbuja tvorbo kolagena.
Ema Bubanj5. 2. 2026 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki