Med slovenskimi smučarji imamo v igri za odličje tega lepotca (Suzy)

Pred vrati so zimske olimpijske igre. Med slovenskimi smučarji imamo v igri za odličje tega lepotca, ki se je marljivo pripravljal na to, da bo še nadgradil svoje dosedanje dosežke. Velja za simpatičnega fanta, ki zavzeto sledi svojim sanjam. Poleti brez zadržkov pokaže, kaj skriva pod tekmovalnim kombinezonom in nas vmes povabi na trening, da pogledamo, kako se kujejo šampioni.

OBJAVE: 358

SLEDILCI: 27.564

SLEDI: 1.167

Pohod na sledilce je začel triumfalno, in sicer marca 2014, ko je zmagal v skupnem veleslalomskem seštevku evropskega pokala.

Leta 2018 se je prvič povzpel na najvišjo stopničko v svetovni konkurenci.

Rad preizkuša adrenalinske podvige, med katere sodi tudi plezanje.

Hiter kot blisk

Kazenski streli za rekreacijo

V uniformi s preostalimi športnimi kameradi

Menda je pravi mojster v košnji trave.

Rad pokaže izklesano telo, česar se razveselijo zlasti oboževalke.

Vrhunec njegove kariere je olimpijsko srebro.