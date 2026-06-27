Žan Papič: Ko ugasnejo luči, sem precej bogaboječ (Suzy)

INTERVJU

Odkrito je spregovoril o diagnozi bipolarne motnje, o trenutkih, ko humor ni več zadoščal kot ščit pred lastnimi občutki, ter o poti do sprejemanja ranljivosti.

Občinstvo ga pozna kot človeka, ki zna nasmejati dvorano, televizijski studio ali razprodano Halo Tivoli. V zadnjih letih je Žan Papič postal eden najbolj prepoznavnih slovenskih komikov in ustvarjalcev, ki humor spretno prepleta z opazovanjem življenja. V tem pogovoru za našo revijo pa ni govoril le o smehu. Odkrito je spregovoril o diagnozi bipolarne motnje, o trenutkih, ko humor ni več zadoščal kot ščit pred lastnimi občutki, ter o poti do sprejemanja ranljivosti. Pred nami se je pokazal v svoji najbolj iskreni podobi – kot človek, ki si je dovolil odložiti masko in spregovoriti o duševnem ...