  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TERAPIJA

Žan Papič navdihuje: nad bolečino s humorjem (Suzy)

Komik se nikoli ni skrival za všečnostjo, ampak je brez zadržkov spregovoril o najtežjih življenjskih izzivih.
Žan je tokrat namočil kolega Ranka Babića in oba prelevil v poraščeni turistki.
Žan je tokrat namočil kolega Ranka Babića in oba prelevil v poraščeni turistki.
R. S., Foto: osebni arhiv/Instagram
 20. 1. 2026 | 10:25
A+A-

Za nekoga je ta fotografija zgolj izvabljanje smeha ali delanje norca iz sebe, za Žana Papiča pa je nekakšna terapija. Komik se nikoli ni skrival za všečnostjo, ampak je brez zadržkov spregovoril o najtežjih življenjskih izzivih. O njih se je razpisal tudi v zbirki poezije z naslovom Steklena glava, ki bi glede na okoliščine lahko dobila nadaljevanje. Nedavno se je vnovič srečal z zahrbtnimi duševnimi tegobami in še drugič pristal na psihiatrični bolnišnici v Idriji. Tega ni nikoli pometal pod preprogo, ampak je jasno in glasno izpostavil pasti, na katere je opozoril javnost. Vajen je deliti dobro voljo in smeh, a za širokimi nasmeški se pogosto skriva razočaranje, žalost, depresija. Humor je odlično zdravilno sredstvo, zato ga tako brezkompromisno deli med vse nas, v resnici pa s tem najbolj pomaga prav sebi.

Več iz teme

Žan Papičhumorzdravjepočutje
ZADNJE NOVICE
11:30
Lifestyle  |  Stil
OPRTA KUHINJA

Imate jogurt in piškote? Ta hitra sladica je obnorela splet

Lonček grškega jogurta ali skyra in nekaj piškotov. To je kombinacija, na katero trenutno prisegajo na družbenih omrežjih.
20. 1. 2026 | 11:30
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
GANLJIV ZAPIS SINA

Umrla je glasbena diva iz nekdanje Jugoslavije: »Odšla je tako, kot je tudi živela«

Širšo prepoznavnost je doživela leta 1960 na Opatijskem festivalu s pesmijo Noč brez zvezd, kar je bilo izhodišče obdobja, v katerem se je utrdila kot ena ključnih umetnic svoje generacije.
20. 1. 2026 | 11:25
11:15
Novice  |  Svet
RAZMERE SE NE UMIRJAJO

Trump še kar provocira: objavil Macronova sporočila, na Grenlandijo dal ameriško zastavo

Ameriški predsednik se kar noče odreči iddeji o pripojitvi največjega ledenega otoka.
20. 1. 2026 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVO MESTO

Ponoči iz kleti izginilo 40 kilogramov zamrznjenega mesa, prijeli 45-letnika iz Brezja

Zoper 45-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.
20. 1. 2026 | 11:05
11:05
Lifestyle  |  Stil
IKONA

Celjanka, ki je nekoč smučala mimo Alme Karlin, namesto poroke izbrala olimpijado

Pred 70 leti je na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo nastopila mlada Celjanka Amalija Belaj Arbeiter. Do tega uspeha so jo pripeljale doma narejene smuči.
Barbara Kotnik20. 1. 2026 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
TEČEMO TUDI POZIMI

Zakaj najboljši tekači nastanejo pozimi

Zimski tek kot temelj boljše tehnike, stabilnosti in hitrosti spomladi.
Janez Kušar20. 1. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki