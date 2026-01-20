Žan Papič navdihuje: nad bolečino s humorjem (Suzy)

Za nekoga je ta fotografija zgolj izvabljanje smeha ali delanje norca iz sebe, za Žana Papiča pa je nekakšna terapija. Komik se nikoli ni skrival za všečnostjo, ampak je brez zadržkov spregovoril o najtežjih življenjskih izzivih. O njih se je razpisal tudi v zbirki poezije z naslovom Steklena glava, ki bi glede na okoliščine lahko dobila nadaljevanje. Nedavno se je vnovič srečal z zahrbtnimi duševnimi tegobami in še drugič pristal na psihiatrični bolnišnici v Idriji. Tega ni nikoli pometal pod preprogo, ampak je jasno in glasno izpostavil pasti, na katere je opozoril javnost. Vajen je deliti dobro voljo in smeh, a za širokimi nasmeški se pogosto skriva razočaranje, žalost, depresija. Humor je odlično zdravilno sredstvo, zato ga tako brezkompromisno deli med vse nas, v resnici pa s tem najbolj pomaga prav sebi.