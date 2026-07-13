Žan Serčič razkriva strast, ki od njega zahteva potrpežljivost in premišljene poteze (Suzy)

Na šahovnici ni prostora za nepremišljene poteze, kar zelo dobro ve tudi Žan Serčič. Med koncerti, ustvarjanjem novih melodij in potovanji si rad vzame čas za partijo kraljevske igre, kjer namesto ritma narekuje tempo logika. Vsaka poteza zahteva potrpežljivost, zbranost in razmislek nekaj korakov vnaprej. Prav te vrline mu pridejo prav tudi zunaj šahovnice – pri glasbenih odločitvah, novih projektih in življenjskih izzivih, kjer hitre rešitve niso vedno najboljše.

Ni težko razumeti, zakaj ga šah tako navdušuje. Uspešna partija in dobra skladba sta si namreč presenetljivo podobni. Obe zahtevata navdih, ustvarjalnost, občutek za pravi trenutek in kanček poguma. Na šahovnici ostaja kralj na svojem mestu, priljubljeni pevec pa svojo pot nadaljuje z bistrimi potezami, mirno glavo in melodijami, ki vedno znova najdejo pot do src njegovih poslušalk in poslušalcev.