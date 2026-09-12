Žan Serčič: zazvonili so poročni zvonovi (Suzy)

Priljubljeni pevec se je za en dan prelevil v ženina, želja, da bi se nekoč povsem zares sprehodil do oltarja, pa je ostala nekje med sanjami in resničnostjo.
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Pevec nam je pokazal, kakšen bi bil v vlogi ženina.
Poročna obleka je zanimiv kos garderobe. Lahko je le kostum, modna kreacija ali rekvizit za nekaj snemalnih minut. A ko jo nekdo obleče, se zdi, kot da s tem za trenutek vstopi v zgodbo o pričakovanju, obljubi in prihodnosti. Priljubljeni pevec se je tako za en dan prelevil v ženina, želja, da bi se nekoč povsem zares sprehodil do oltarja, pa je ostala nekje med sanjami in resničnostjo.
Žan Serčič in Modrijani v novi pesmi in videospotu Za vedno si ti združujejo slovensko tradicijo, mehiški temperament in sodobni pop. Poročna skladba govori o ljubezni, ki ni popolna, a uspešno kljubuje vsem ...