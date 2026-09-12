Žan Serčič: zazvonili so poročni zvonovi (Suzy)

NOVA PESEM

Priljubljeni pevec se je za en dan prelevil v ženina, želja, da bi se nekoč povsem zares sprehodil do oltarja, pa je ostala nekje med sanjami in resničnostjo.

Poročna obleka je zanimiv kos garderobe. Lahko je le kostum, modna kreacija ali rekvizit za nekaj snemalnih minut. A ko jo nekdo obleče, se zdi, kot da s tem za trenutek vstopi v zgodbo o pričakovanju, obljubi in prihodnosti. Priljubljeni pevec se je tako za en dan prelevil v ženina, želja, da bi se nekoč povsem zares sprehodil do oltarja, pa je ostala nekje med sanjami in resničnostjo. Žan Serčič in Modrijani v novi pesmi in videospotu Za vedno si ti združujejo slovensko tradicijo, mehiški temperament in sodobni pop. Poročna skladba govori o ljubezni, ki ni popolna, a uspešno kljubuje vsem ...