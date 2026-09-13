Žana Povše Tajm o ljubezni z Borisom: »Nekako sva oba takoj začutila, da je to prava ljubezen« (Suzy)

GLASBENICA

Danes pravi, da se počuti bolje kot kadar koli prej, saj je zelo srečna ter izpolnjena.

Po sodelovanju v šovu Znan obraz ima svoj glas je prepevala pri Simonu in Diani Gomilšek v zasedbi Platin, nato se je zdelo, kot da je izginila z glasbene scene. A v resnici je bilo njeno življenje vse prej kot mirno. Vmes se je ločila, našla novo ljubezen, se skrivaj poročila in rodila še dva otroka. Danes pravi, da se počuti bolje kot kadar koli prej, saj je zelo srečna ter izpolnjena. »Res se zadnja leta nisem toliko pojavljala v medijih, vendar se mi je dogajalo res veliko. Predvsem sem se popolnoma posvetila družini in se umaknila iz javnosti. Po ločitvi sem šla s prijateljicami na ...