Zanimiva glasbena sodelovanja: ko trčijo različni svetovi (Suzy)

GLASBA NE POZNA MEJA

Naša glasbena scena premore lepo število zanimivih duetov in sodelovanj, ki združujejo različne žanre.

Nedavno sta za enega takšnih poskrbeli Nika Zorjan in Masayah, skupno pesem sta posnela tudi Nipke in pevec Ansambla Saša Avsenika Luka Sešek. Slovenski glasbeniki so že večkrat dokazali, da je sodelovanje z drugimi ustvarjalci dobra formula za uspeh, predvsem pa na takšen način sporočajo, da glasba ne pozna meja. Zlatko in Nina Pušlar Zlatko in Nina Pušlar sta leta 2013 posnela pesem Svet je tvoj, ki je še danes velika uspešnica. »Govori o tem, da vsak v sebi nosi veliko lepega, zato se je treba samo odpreti in znati deliti pozitivnost. Skupaj nam je lahko lepše,« glasbenika sporočata s ...