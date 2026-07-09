Zapeljivi Matej Zemljič: za lepoto je vredno potrpeti (Suzy)

Če obstaja človek, ki dobro ve, da mišice ne zrastejo čez noč, je to Matej Zemljič. Njegova izklesana postava ni plod sreče, temveč discipline, vztrajnosti in številnih ur, preživetih v fitnesu. Medtem ko večina v vročih dneh išče senco, se igralec pogosto še pošteno preznoji, nato sadove svojega dela z nasmehom pokaže tudi pred objektivom. Poletje mu je pisano na kožo. Sončni žarki poudarijo rezultate njegovega truda, fotografije med oboževalci redno sprožijo val navdušenja. Plaža, bazen ali morje – vsako poletno ozadje je odlična kulisa za sproščen trenutek, ki razkrije tudi njegovo športno postavo.

Pri njem sicer ni bližnjic. Poleg redne vadbe ostaja zvest tudi premišljeni prehrani, saj dobro ve, da najboljši rezultati nastanejo, ko se trud v telovadnici združi z zdravimi navadami. Morda prav zato še vedno velja za enega najbolj zaželenih slovenskih samskih igralcev. Če vprašate njegove oboževalke, se ves vloženi trud še kako obrestuje – rezultat je namreč več kot očiten.