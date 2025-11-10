Zaposleni Robert Korošec na kolesarskem premoru (Suzy)

Igralec Robert Korošec, ki ga poznamo iz serij Ena žlahtna štorija, Najini mostovi in Za hribom, dokazuje, da meja med umetnostjo in športom ni tako ostra, kot se zdi.

Petintridesetletnik je znan kot navdušen športnik, ki je v zadnjih letih tako zelo vzljubil kolesarstvo, da se pogosto udeležuje dirk. Ne gre le za hobi, temveč življenjski slog, ki združuje predanost, voljo in veselje do gibanja.

»Kolesarstvo je postalo del mojega življenja. Ne samo mojega, ampak celotne družine, ki me zelo podpira. Ta šport mi prinaša vse – od sprostitve, discipline, dobrega počutja, samozavesti do ponosa. Klanci so moja terapija,« pravi Robert. Čeprav za dobro psihično in fizično počutje najraje poganja pedale, je kolo za nekaj časa postavil v kot, saj se je začela gledališka sezona.

»Deset dni brez kolesa, deset dni počitka. Kolo počiva, a življenje teče naprej – gledališče, družina in počasi gradim pripravljenost za novo sezono,« pravi igralec. Proste trenutke med pripravami na predstave preživlja z ženo, prav tako igralko Nino Rakovec, s katero imata sina Oliverja in hčer Lejlo.