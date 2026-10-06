Zaposleni Žiga Jelar: dopust je zamenjal za urejanje doma (Suzy)

Na skakalnici štejejo centimetri, pripravljenost in popolna zbranost, doma pa Žiga Jelar prisega na precej preprostejše stvari. Tudi pri zajtrku ne komplicira. Pogosto ga celo izpusti, a kadar si ga pripravi, izbere nekaj lahkega, saj dobro ve, da poln želodec in vrhunski trening nista najboljša kombinacija. Njegova jutranja izbira? Grški jogurt, sadje in nekaj hrustljave granole. Rad poseže po bananah, jabolkih in drugem sezonskem sadju, občasno si pripravi tudi jajca. Kot športnik dobro ve, da mora biti obrok dovolj hranljiv, vendar ne pretežak.

Poletje je bilo zanj precej delovno. Pravega dopusta si ni privoščil, saj se je selil in urejal hišo. Skakalci imajo po sezoni sicer nekaj tednov premora, Žiga pa jih je letos večinoma namenil urejanju novega doma. V šali je dodal, da je prav zato ostal tudi brez prave poletne barve. Kljub temu si je privoščil nekaj dni na morju in skočil na Krk, a tudi tam ni šlo povsem brez zapletov. Odpovedal mu je avto, iz zagate mu je pomagal prijatelj in bobnar Jure Rozman. Zdaj so njegove misli že pri novi sezoni, urejanje doma pa se počasi bliža koncu.