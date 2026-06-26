Žareča Nina Pušlar: Ob letu osorej (Suzy)

Včasih ni treba izreči niti ene besede, da bi povedal vse. Natanko leto po nepozabnem koncertu v domači Ivančni Gorici, ko še ni slutila, da bo postala mama, je Nina Pušlar znova ganila občinstvo. Tokrat brez napovedi, razlag in zapisov o družinskem veselju, čeprav se že kmalu poslavlja od glasbenih odrov in odpravlja na porodniški dopust.

Priljubljena pevka je prvič namenoma pokazala trebušček in z njim potrdila naše ekskluzivno razkritje ter tisto, po čemer je tako zelo hrepenela. Marsikdo sicer ne razume, zakaj materinstva ne omenja in javnosti le s fotografijo sporoča, kar bi lahko že zdavnaj ubesedila. Vendar je to njen pristop, ki ga moramo spoštovati in se skupaj z njo veseliti naslednjih zmagoslavij. Ta bodo daleč od oči javnosti, čeprav potihoma upamo, da bo o svoji sreči po rojstvu vsaj zapela, če že noče govoriti o njej.