Zasanjani Saša Krajnc: idilični odmik od kamer (Suzy)

Saša Krajnc​ je eden najbolj prepoznavnih obrazov informativnega programa TV Slovenija, a ko ugasnejo studijske luči, svoje zasebno življenje skrbno skriva pred javnostjo. Prav zato so trenutki, ko pokaže tudi bolj sproščeno plat, toliko bolj zanimivi. Novinar in voditelj Dnevnika na TV Slovenija je sicer znan tudi po svoji povezanosti s folkloro, saj je umetniški vodja Akademske folklorne skupine Študent iz Maribora.

Poleg televizijskega dela ga zanimajo kultura, potovanja, filmi in zgodovina, v prostem času pa očitno rad poišče mirne kotičke, daleč stran od vsakodnevnega vrveža. Na svojem profilu na instagramu je delil fotografijo, na kateri sedi ob vodi, zazrt v daljavo. Star lesen čoln, mogočna kulisa v ozadju in težki oblaki ustvarjajo skoraj filmski prizor. Kranjc na fotografiji deluje zamišljen, a hkrati spokojno odmaknjen od sveta, ki ga sicer vsak dan spremlja. Upajmo le, da črni oblaki, ki se zgrinjajo nad njegovim idiličnim premorom, ne napovedujejo tudi temnih časov za nacionalno televizijo.