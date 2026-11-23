Tudi največji zvezdniki so kdaj prebrali scenarij, skomignili z rameni in ponudbo zavrnili, ne da bi slutili, da bo film postal svetovna uspešnica. Nekatere je odvrnila nenavadna zgodba, druge prenatrpan urnik, tretji so stavili na napačen projekt. Šele ob ogledu filma v kinematografih so spoznali, kaj je nastalo brez njih, a je bilo prepozno, da bi si premislili.

Denzel Washington. FOTOGRAFIJE: Profimedia

Denzel Washington je dobil ponudbo za vlogo detektiva Davida Millsa v kriminalnem trilerju Sedem. Scenarij o serijskem morilcu, ki zločine povezuje s sedmimi smrtnimi grehi, se mu je zdel pretirano mračen in neprijeten. »To je preveč temačno in zlobno,« je pozneje opisal svoj prvi odziv na zgodbo. Vlogo je zavrnil, režiser David Fincher je zanjo izbral Brada Pitta, ki je nastopil ob Morganu Freemanu. Ob ogledu končnega filma je ugotovil, da se je zmotil, in priznal: »Ko sem ga videl, sem si rekel: 'Oh, vraga, naredil sem napako!'«

Rachael Leigh Cook.

Rachael Leigh Cook je konec devetdesetih let zaslovela z romantično komedijo Ona je prava, nato dobila priložnost za vlogo Rogue v filmu Možje X. Ker se je želela odmakniti od najstniških filmov in se posvetiti resnejšim vlogam, je ponudbo zavrnila. Tudi zamisel o snemanju pred zelenim ozadjem, ki je bilo takrat še redkejše, je ni pritegnila. Cookova je nedavno odločitev označila za veliko napako. »Takoj ko sem videla plakate, sem vedela, da sem se zmotila,« je priznala.

Michelle Pfeiffer.

Michelle Pfeiffer je bila ena od igralk, ki so jim ponudili sodelovanje v filmu Thelma in Louise iz leta 1991. Toda snemanje se je časovno prekrivalo s snemanjem drame Love Field. Vloga v slednji ji je pozneje prinesla nominacijo za oskarja za najboljšo igralko, medtem ko sta v Thelmi in Louise igrali Geena Davis in Susan Sarandon. »Snemanji sta se neposredno prekrivali, zato sem morala izbrati, kar me še vedno boli,« je pojasnila.

Leonardu DiCapriu.

Leonardu DiCapriu so ponudili glavno vlogo v filmu Vroče noči režiserja Paula Thomasa Andersona. Igral naj bi Eddieja Adamsa, mladeniča, ki postane zvezda pornografske industrije, vendar se je snemanje prekrivalo s snemanjem Titanika. Vlogo je zato prevzel Mark Wahlberg, DiCaprio je s Titanikom postal svetovna zvezda. »Moje največje obžalovanje je, da nisem posnel Vročih noči,« je pozneje povedal in dodal, da se mu je film zdel mojstrovina že ob prvem ogledu in da si danes v glavni vlogi težko predstavlja kogarkoli drugega kot Wahlberga.

Halle Berry.

Halle Berry je pred snemanjem filma Hitrost iz leta 1994 dobila ponudbo za vlogo Annie Porter. »Neumno sem rekla ne, toda v svoj zagovor lahko povem, da v scenariju, ki sem ga prebrala, avtobus sploh ni zapustil parkirišča.« Vlogo je prevzela Sandra Bullock, film je postal velika akcijska uspešnica in ji prinesel mednarodno slavo. Halle je priznala, da je ob ogledu skoraj zavpila od razočaranja, čeprav je opozorila, da bi bila njena karierna pot verjetno drugačna.

Burt Reynolds.

Burt Reynolds je v začetku osemdesetih let zavrnil vlogo astronavta Garretta Breedlova v filmu Čas nežnosti. Lik je upodobil Jack Nicholson in zanj prejel oskarja za najboljšega stranskega igralca. Film je osvojil še štiri oskarje. Reynolds je pozneje priznal, da je v karieri zavrnil več vlog, ki jih je nato odigral Nicholson. »Zavrnil sem toliko filmov, ki jih je potem posnel Jack, in bil je odličen, jaz pa ne bi mogel biti tako dober,« je povedal. Najbolj je obžaloval prav Čas nežnosti.

Kate Hudson.

Kate Hudson bi lahko leta 2006 igrala Andy Sachs, mlado pomočnico zahtevne modne urednice Mirande Priestly v filmu Hudičevka v Pradi. Toda zaradi prekrivanja z drugimi obveznostmi je ponudbo zavrnila, vlogo je dobila Anne Hathaway. Film je postal velika uspešnica, Anne je z njim dobila eno svojih najbolj prepoznavnih vlog. Kate je priznala, da je bila to slaba odločitev: »Morala bi najti način, da bi izpeljala obe obveznosti, a ga nisem.«

Billy Crystal.

Billy Crystal je dobil ponudbo, da posodi glas Buzzu Lightyearju v prvem Pixarjevem filmu Svet igrač. Računalniška animacija je bila takrat še nova tehnologija, Crystal je upošteval nasvet svojega zastopnika in ponudbo zavrnil. »Bil sem bedak, ki je to zavrnil, vendar ni šlo za lik, temveč za poslovno odločitev,« je povedal. Vlogo je prevzel Tim Allen, film je postal prelomnica v zgodovini animacije. »Ko je prišel v kinematografe, sem videl, da je genialen,« je priznal.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez je dobila ponudbo za glavno vlogo v erotičnem trilerju Nezvesta iz leta 2002. Režiser Adrian Lyne ji je ponudil vlogo poročene ženske, ki se zaplete v nevarno zunajzakonsko razmerje. Ponudbo je zavrnila, vlogo je prevzela Diane Lane, ki je za svojo igro prejela nominacijo za oskarja za najboljšo igralko. »Scenarij ni bil dober, potem ga je režiser naredil odličnega,« je pozneje povedala. »Še vedno me preganja.«