Zbogom, Dawson (Suzy)

Nekdanji najstniški idol James Van Der Beek je umrl v 49. letu starosti. Igralec, ki je imel komaj dvajset let, ko je leta 1997 začel snemati serijo Simpatije, je v priljubljeni najstniški drami prepričljivo upodobil naslovnega junaka Dawsona. Oboževalci so bili, odkar je novembra 2024 razkril, da so mu diagnosticirali raka debelega črevesa in danke, pripravljeni na njegovo prezgodnjo smrt. Kljub temu je, ko je njegova žena Kimberly Brook minuli teden sporočila, da je mirno preminil, zavladala velika žalost.

James je odraščal v Connecticutu, kjer se je kalil v šolskih predstavah. Pri petnajstih je mami povedal, da si želi v New York, in leto pozneje debitiral na odru newyorškega gledališča Signature Theater Company. Še kot dijak akademije Cheshire je pri osemnajstih dobil prvo filmsko vlogo – ob Georgeu C. Scottu in Kathy Bates je leta 1995 igral nasilneža v filmu Angus. Čeprav so mu Simpatije prinesle status najstniškega vzornika, je vedno znova dokazoval igralsko širino – v filmu Šolski prvaki je leta 1999 igral srednješolskega nogometaša Jonathana Mabryja, v satiri Kevina Smitha Jay in Tihi Bob vračata udarec 2001 samega sebe. Po koncu serije Simpatije leta 2003 je nastopil v predstavi Rain Dance dramatika Lanforda Wilsona. Gostoval je v televizijskih serijah, kot so Grda račka, Zločinski um, Kako sem spoznal vajino mamo, in šovih, kot je Ples z zvezdami.

Romantik z zaslonov se je poročil dvakrat. Prvi zakon s Heather McComb je trajal od leta 2003 do 2009. Drugo ženo Kimberly je spoznal leta 2009 na potovanju po Izraelu. Poročila sta se leto pozneje v Tel Avivu in dobila štiri hčerke ter dva sinova. Njegova družina se ob veliki osebni izgubi in po dolgotrajnem zdravljenju sooča s finančnimi težavami, na kar so se prijatelji pokojne zvezde in njegove vdove odzvali z zbiralno akcijo na platformi GoFundMe. V le nekaj dneh so zbrali 1,7 milijona evrov ter že presegli zadani si cilj 1,4 milijona evrov.

Očetovsko vlogo je opisal kot tisto, ki ga je najbolj osrečila.

Najbolj izstopajoča je bila njegova glavna vloga v filmski priredbi romana Pravila privlačnosti.