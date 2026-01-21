  • Delo d.o.o.
EZOTERIKA

Zdravljenje v kvantnem polju (Suzy)

Tehnika združevanja meditacije s kvantnim zdravljenjem presega naša omejena prepričanja.
Ko zavestno iščemo zdravljenje, začnemo spravljati energijo v gibanje za kvantno zdravljenje.
Ko zavestno iščemo zdravljenje, začnemo spravljati energijo v gibanje za kvantno zdravljenje.
M. B. Z., Foto: Getty Images
 21. 1. 2026 | 21:00
A+A-

Kvantnega polja ne bi smeli dojemati kot ločene entitete, saj je del našega lastnega energijskega polja in fizičnega bitja – vse skupaj teče v sozvočju s frekvenco zavesti, ki nas obdaja. Meditacija in kvantno zdravljenje delujeta z roko v roki, ko gre za zdravljenje čustev, bolezni, obolenj in miselnih blokad. Tehnika združevanja meditacije s kvantnim zdravljenjem presega naša omejena prepričanja, preteklo programiranje in paradigmo, ki ji pravimo resničnost.

Ko zavestno iščemo zdravljenje, začnemo spravljati energijo v gibanje za kvantno zdravljenje, ki nam omogoča, da preglasimo ali prekinemo svoj pogled oziroma prepričanje o bolezni. Kvantno polje lahko oblikujemo podobno kot glino, kar spremeni energijsko polje okoli nas. Znanost je dokazala, da opazovalec določa izid; zato, ko opazujemo katerokoli bolezen, obolenje ali duševno stanje, ki nam ne koristi, imamo moč, da s pozitivno vizualizacijo spremenimo izid ter sprostimo negativno energijo. To naredimo tako, da postavimo namero in 'zamenjamo' bolezen z miselnimi podobami zdravja in ljubezni.

Postavljanje namere za spremembo izida in vizualizacija pozitivnega izida sta izjemno močna procesa, ki se najprej takoj uresničita na duhovni ravni, šele nato se izrazita v fizičnem svetu. Energija manifestacije lahko potrebuje nekaj dni, da se ustrezno 'preseje' v fizično telo. Če se zdravljenje zavleče, je to večinoma posledica naših preteklih omejujočih prepričanj, shranjenih v podzavesti. Od omejujoče energije, ki smo jo ustvarili s čustvi in mislimi, pa se lahko zlahka odmaknemo, če postavimo jasno namero in določen nov cilj. 

