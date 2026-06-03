Zdravnica Petra Planinc: »Neplodnost me je prisilila, da sem zdravje vzela v svoje roke« (Suzy)

EZOTERIKA

Radiologinja in ustanoviteljica programa Špajza za življenje je po diagnozi korenito spremenila prehrano in življenjski slog.

Zdravnica, radiologinja, je ob spopadanju z neplodnostjo pred 12 leti spoznala, da mora vzeti zdravje v svoje roke ter da izvidi ne pomenijo nič, če ne pogledamo, kako se počutimo, kaj čutimo in počnemo v življenju. Korenito je spremenila prehrano – in zanosila. Ker je s svojimi izkušnjami želela pomagati tudi drugim, je dala odpoved v bolnišnici in skupaj s partnerjem zasnovala program Plodno življenje. Kako ste ob svoji zdravstveni težavi začeli razmišljati, da diagnoza ni obsodba, pri kateri se ne da nič spremeniti? Prvič sem svoje zdravstvene izzive začela resno jemati ob diagnozi ...