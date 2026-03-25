Zelena lekarna Regrat (Suzy)

Deluje predvsem na prebavni sistem, pomaga ohranjati stabilno raven krvnega sladkorja ter se bori proti vnetjem. Korenina podpira jetra, spodbuja nastajanje prebavnih encimov ter koristne črevesne bakterije. Uporabljamo ga lahko za blaženje PMS-a, pri ginekoloških težavah in kožnih obolenjih. Psihično nas okrepi, če se počutimo osamljene, smo prestrašeni, poveže nas z našim notranjim bojevnikom. Če delamo z njim, nam pomaga sprostiti strahove, jezo, maščevalnost ter priti do vzroka čustvenih stanj. Prinaša nam ustvarjalnost, navdih, vitalnost, energijo in odločnost, posebno če smo blokirani, pravijo zeliščarji.