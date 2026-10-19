  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SUZY POTUJE

Zeleno doživetje za telo in dušo (Suzy)

Pod sloganom 'Zelene navade za zeleni turizem' smo si v Krškem in Kostanjevici na Krki privoščili dan za dušo in telo.
Cilj paketa, ki so ga zasnovali za obiskovalce, je holistični pristop k zdravemu dopustu.

Cilj paketa, ki so ga zasnovali za obiskovalce, je holistični pristop k zdravemu dopustu.

S terase Kunst Nature Hotela se odpira čudovit pogled na okoliške griče.

S terase Kunst Nature Hotela se odpira čudovit pogled na okoliške griče.

Jana Milovanović vodi gozdno terapijo.

Jana Milovanović vodi gozdno terapijo.

M. B. Z-

M. B. Z-

V Evinem gaju so na voljo različne medene terapije.

V Evinem gaju so na voljo različne medene terapije.

Jože Cemič nas je pogostil tudi penečo se medico.

Jože Cemič nas je pogostil tudi penečo se medico.

M. B. Z-

M. B. Z-

Tamara Kunst nam je pokazala sobo Nuše Derenda.

Tamara Kunst nam je pokazala sobo Nuše Derenda.

Cilj paketa, ki so ga zasnovali za obiskovalce, je holistični pristop k zdravemu dopustu.
S terase Kunst Nature Hotela se odpira čudovit pogled na okoliške griče.
Jana Milovanović vodi gozdno terapijo.
M. B. Z-
V Evinem gaju so na voljo različne medene terapije.
Jože Cemič nas je pogostil tudi penečo se medico.
M. B. Z-
Tamara Kunst nam je pokazala sobo Nuše Derenda.
Mateja Blažič Zemljič, Foto: M. B. Z.
 19. 10. 2026 | 13:00
6:11
A+A-

Gostilna in na novo odprti Kunst Nature Hotel, ki ponuja zgoraj našteta doživetja v paketu, kar omogoča tudi cenejšo nastanitev, je družinsko podjetje. Deluje že od leta 1966, ko sta stari oče Feliks in stara mama Tončka odprla gostilno v Bistrici ob Sotli. Sin Srečko jo je dvignil na višjo raven, tudi s popestritvijo ponudbe s kopunom. Na jedilnik je namreč želel uvrstiti petelinovo juho, a ugotovil, da se mesa ne dobi tako zlahka, ter se z lokalnim ponudnikom dogovoril za vzrejo kopunov. Tudi danes so znani po njih in jih lahko poskusite, pripravljene na različne načine, od pečenih do odlične kopunove paštete, ki je veljala za specialiteto že v prejšnji gostilni. Leta 2015 so Kunstovi zgodbo razširili še s hotelom v Leskovcu pri Krškem, tako danes podjetje vodi že tretja generacija, ki sledi družinski tradiciji.

Aktivnosti, ki jih organizirajo – npr. Arti parti, vodene slikarske delavnice –, so usklajene z njihovim priimkom. Priimek Kunst so namreč podedovali od umetnikov iz Češke in v nemščini pomeni 'umetnost' (die Kunst). Ti so na Svetih Gorah v preteklosti slikali freske in so jih klicali KÜNSTlerji. V cerkvi in kapelah na Svetih Gorah nad Bistrico ob Sotli so še vedno ohranjena njihova dela.

Podporniki umetnosti in ekologije

»Delujemo trajnostno in si prizadevamo ustvarjati pozitivni vpliv na okolje ter skupnost, v kateri živimo,« pravi Tamara Kunst, ki že 11 let vodi hotel in restavracijo v Krškem. V družino Kunst se je primožila ter se v Posavje preselila iz Novega Sada. S soprogom Nejcem sta se spoznala leta 2012 na Japonskem ter postala par, ko je pozneje študirala v Mariboru. Pred kratkim sta praznovala deseto obletnico poroke, hkrati so obeležili še 60 let podjetja.

Leta 2021 so prvič pridobili trajnostni znak, pravi, sledijo ekološkim praksam, uporabljajo ekološka čistila in kozmetiko, samopostrežni zajtrk pa spremlja opozorilo, da zavržemo prevelik odstotek hrane, s čimer, upajo, goste opomnijo, naj si na krožnik ne naložijo presežkov, ki jih ne bodo mogli pojesti. Tudi novi hotel sledi trajnostnim načelom, saj so pri gradnji uporabljali naravne materiale. Poleg 21 novih sob moderno-klasičnega dizajna njegov ključni del ostajajo štiri že pred tem domiselno oblikovane deluks sobe, ki so jih s svojim podpisom zaznamovali slovenski umetniki iz lokalnega okolja: režiser Damjan Kozole, igralec Slavko Cerjak, slikar Jože Marinč in pevka Nuša Derenda. Ne le da so ti sodelovali pri njihovem opremljanju, v njih se večplastno prepletajo niti njihovih ustvarjalnih opusov. Razkrili so jim namreč, kakšno je njihovo bivalno okolje, s čim si zapolnijo prosti čas, kaj jim vznemiri brbončice, vse to pa so prelili v notranjo opremo, ki nam jih približa. Nuša Derenda je v 'svoji' sobi že večkrat prespala, kot zanimivost pove ga. Tamara. Pravzaprav v njej prespi vsakokrat, ko pride v Krško.

Za zdravje in dobro počutje

Cilj paketa, ki so ga zasnovali za obiskovalce, je holistični pristop k zdravemu dopustu. Z 20-odstotnim popustom nudijo spanje z zajtrkom, gozdno terapijo v Kostanjevici na Krki in obisk čebelarja v Raki, sposojajo tudi kolesa, da se lahko gostje do tja odpeljejo na okolju prijaznejši način.

Jana Milovanović vodi gozdno terapijo.
Jana Milovanović vodi gozdno terapijo.
V parku skulptur Forma viva Galerije Božidar Jakac nas skozi doživetje 'gozdnega potopa' vodi Jana Milovanović, etnologinja in kulturna antropologinja, terenska raziskovalka, diplomirana gozdna terapevtka, lokalna vodnica – 'Gozdnooka', kot je poimenovala svoja poglobljena odkrivanja narave, poti, pripovedi in doživetja Gorjancev. Vase smo se 'potopili' s tehniko čuječnosti, ki nas je spodbudila k temu, da upočasnimo korak in najdemo stik z žuborenjem potoka, vonjem po mahu in snopi jesenske svetlobe. S 'povabili' smo se prestavili od razmišljujočega in aktivnega v subtilnejši, intuitivni del sebe ter našli mir sredi ponorelega sveta. »Otroštvo sem preživela v mestnem betonskem naselju, najbrž me zato privlačijo prostori, ki se upirajo pravilom geometrije,« je povedala. »Da bi jih našla, sem nekaj časa živela na irskem otoku in se zbujala ob bobnenju Atlantika. Potovala sem s cirkusom in napisala knjigo in končno našla svoj prostrani dom v Kostanjevici na Krki.« Njene pripovedne poti so plod dolgoletnega terenskega dela, nabiranja ustnega izročila in življenjskih zgodb širšega območja, kjer se kompleksna zgodovina stika s čarobnostjo Gorjancev.

Čebele nas podpirajo in zdravijo

V paket je vključen tudi obisk Evinega gaja v Raki. »Že deset let se z ženo in dvema hčerkama ukvarjamo s čebelarstvom. Čebele je k hiši leta 1881 prinesel praded, leta 2009 smo prešli na ekološko čebelarstvo pod znamko Evin gaj,« pravi Jože Cemič in nam postreže z različnimi vrstami medu, namazov, medico in odlično ekološko penečo se medico. »Če ne bi bilo čebel, bi bila zemlja puščava,« poudari in doda, da je bil naš rojak Filip Terč prvi zdravnik, ki je sistematično raziskoval, da nam čebelji piki lahko pomagajo pri različnih zdravstvenih težavah. Zabeležil je namreč kar 82 odstotkov ozdravitev pri revmatskih obolenjih in artritisu. Tudi Cemičevi so svoj medeni raj razvili v želji po podpori zdravju in lajšanju tegob, s katerimi se danes vse pogosteje srečujemo. Tako lahko pri njih obiščete aerosolno komoro, propolisovo solno sobo za čiščenje in razkuževanje dihalnih poti, apisavno, si privoščite medeno masažo, voščene obloge in apiterapevtsko nego obraza. Nas je najbolj navdušil 'api vdih' – inhalacija oz. vdihavanje zraka naravnost iz čebeljega panja. Obogaten je namreč z aerosoli, ki vsebujejo eterična olja, flavonoide, med, cvetni prah, propolis in druge zdravilne snovi.

S terase Kunst Nature Hotela se odpira čudovit pogled na okoliške griče.
S terase Kunst Nature Hotela se odpira čudovit pogled na okoliške griče.

Tamara Kunst nam je pokazala sobo Nuše Derenda.
Tamara Kunst nam je pokazala sobo Nuše Derenda.

Jože Cemič nas je pogostil tudi penečo se medico.
Jože Cemič nas je pogostil tudi penečo se medico.

M. B. Z-
M. B. Z-

V Evinem gaju so na voljo različne medene terapije.
V Evinem gaju so na voljo različne medene terapije.

M. B. Z-
M. B. Z-

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

kostanjevica na krkitrajnostni turizemnaravahotelzdravjeekologijaJože CemičTamara KunstJana Milovanović
ZADNJE NOVICE
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Najboljše sadje za zdravo srce

Zdrava prehrana je eden od pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na srce.
19. 10. 2026 | 15:00
14:50
Novice  |  Svet
UGIBANJA

Je Kim Jong Un v komi? Nekateri govorijo celo, da naj bi umrl

Severnokorejskega diktatorja naj bi prepeljali v bolnišnico v Peking.
19. 10. 2026 | 14:50
14:45
Novice  |  Slovenija
KULTURA VARNOSTI

V šoli na kolesih več kot 53 tisoč ljudi, ko zagori, štejejo sekunde

Posebno gasilsko vozilo s simulatorji za vse scenarije.
Jure Predanič19. 10. 2026 | 14:45
14:40
Novice  |  Slovenija
POJASNIL OZADJE

V Demokratih ponarejali listine? Anže Logar: »Verjamem, da je nekoliko nenavadno«

Gre za prvo ovadbo v njegovi dolgoletni karieri.
19. 10. 2026 | 14:40
14:24
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBA

Samantha Maya v novi skladbi odpira vrata preteklosti: Najstrašnejši duhovi so tisti, ki jih nosimo v sebi (VIDEO)

Samantha Maya v novi skladbi odpira vrata preteklosti: Najstrašnejši duhovi so tisti, ki jih nosimo v sebi
19. 10. 2026 | 14:24
14:14
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija nima lastnih skladišč plina. Kako varna je njena oskrba?

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice, Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 14:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
INTERVJU

Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo16. 10. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Vaša vsakodnevna vožnja je lahko vredna 300 evrov

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
UVRŠČENI V 1 ODSTOTEK

Zakaj je Gorenje spet poželo priznanje?

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
USTVARJANJE

Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
16. 10. 2026 | 13:52
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
BOGATE NAGRADE ZA NAJBOLJŠE

Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Strah pred prazno baterijo postaja zgodovina. Mercedes razkril, zakaj

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VARNOST

Največje presenečenje: zavore

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

Na sejmih se predstavljajo kar skupaj

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAPLJICE

Le štiri kapljice: kaj se skriva v tej posebni mešanici?

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
14. 10. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA

Te nevarnosti se verjetno niti ne zavedate

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
16. 10. 2026 | 12:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
HRANA

Recept za konec tedna: mousse iz prezrelih banan

Se tudi vam kdaj zgodi, da v kuhinji najdete prezrelo banano, nekaj rezin kruha ali osamljeno bučko, za katero ne veste, kaj bi z njo?
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:10
Promo
Razno
NOVOSTI

Velika sprememba za slovenska podjetja

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

Skrivnost pri sosedih, ki buri domišljijo že 2000 let

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
13. 10. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Vaša vsakodnevna vožnja je lahko vredna 300 evrov

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Novice  |  Slovenija
ORODJE

Končno dobra novica: 80 % manj birokracije

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Kuharski mojster je lahko vsak, ki pozna to skrivnost.

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija nima lastnih skladišč plina. Kako varna je njena oskrba?

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice, Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 14:14
Promo
Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki