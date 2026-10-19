Zeleno doživetje za telo in dušo (Suzy)

Gostilna in na novo odprti Kunst Nature Hotel, ki ponuja zgoraj našteta doživetja v paketu, kar omogoča tudi cenejšo nastanitev, je družinsko podjetje. Deluje že od leta 1966, ko sta stari oče Feliks in stara mama Tončka odprla gostilno v Bistrici ob Sotli. Sin Srečko jo je dvignil na višjo raven, tudi s popestritvijo ponudbe s kopunom. Na jedilnik je namreč želel uvrstiti petelinovo juho, a ugotovil, da se mesa ne dobi tako zlahka, ter se z lokalnim ponudnikom dogovoril za vzrejo kopunov. Tudi danes so znani po njih in jih lahko poskusite, pripravljene na različne načine, od pečenih do odlične kopunove paštete, ki je veljala za specialiteto že v prejšnji gostilni. Leta 2015 so Kunstovi zgodbo razširili še s hotelom v Leskovcu pri Krškem, tako danes podjetje vodi že tretja generacija, ki sledi družinski tradiciji.

Aktivnosti, ki jih organizirajo – npr. Arti parti, vodene slikarske delavnice –, so usklajene z njihovim priimkom. Priimek Kunst so namreč podedovali od umetnikov iz Češke in v nemščini pomeni 'umetnost' (die Kunst). Ti so na Svetih Gorah v preteklosti slikali freske in so jih klicali KÜNSTlerji. V cerkvi in kapelah na Svetih Gorah nad Bistrico ob Sotli so še vedno ohranjena njihova dela.

Podporniki umetnosti in ekologije

»Delujemo trajnostno in si prizadevamo ustvarjati pozitivni vpliv na okolje ter skupnost, v kateri živimo,« pravi Tamara Kunst, ki že 11 let vodi hotel in restavracijo v Krškem. V družino Kunst se je primožila ter se v Posavje preselila iz Novega Sada. S soprogom Nejcem sta se spoznala leta 2012 na Japonskem ter postala par, ko je pozneje študirala v Mariboru. Pred kratkim sta praznovala deseto obletnico poroke, hkrati so obeležili še 60 let podjetja.

Leta 2021 so prvič pridobili trajnostni znak, pravi, sledijo ekološkim praksam, uporabljajo ekološka čistila in kozmetiko, samopostrežni zajtrk pa spremlja opozorilo, da zavržemo prevelik odstotek hrane, s čimer, upajo, goste opomnijo, naj si na krožnik ne naložijo presežkov, ki jih ne bodo mogli pojesti. Tudi novi hotel sledi trajnostnim načelom, saj so pri gradnji uporabljali naravne materiale. Poleg 21 novih sob moderno-klasičnega dizajna njegov ključni del ostajajo štiri že pred tem domiselno oblikovane deluks sobe, ki so jih s svojim podpisom zaznamovali slovenski umetniki iz lokalnega okolja: režiser Damjan Kozole, igralec Slavko Cerjak, slikar Jože Marinč in pevka Nuša Derenda. Ne le da so ti sodelovali pri njihovem opremljanju, v njih se večplastno prepletajo niti njihovih ustvarjalnih opusov. Razkrili so jim namreč, kakšno je njihovo bivalno okolje, s čim si zapolnijo prosti čas, kaj jim vznemiri brbončice, vse to pa so prelili v notranjo opremo, ki nam jih približa. Nuša Derenda je v 'svoji' sobi že večkrat prespala, kot zanimivost pove ga. Tamara. Pravzaprav v njej prespi vsakokrat, ko pride v Krško.

Za zdravje in dobro počutje

Cilj paketa, ki so ga zasnovali za obiskovalce, je holistični pristop k zdravemu dopustu. Z 20-odstotnim popustom nudijo spanje z zajtrkom, gozdno terapijo v Kostanjevici na Krki in obisk čebelarja v Raki, sposojajo tudi kolesa, da se lahko gostje do tja odpeljejo na okolju prijaznejši način.

Jana Milovanović vodi gozdno terapijo.

Čebele nas podpirajo in zdravijo

V parku skulptur Forma viva Galerije Božidar Jakac nas skozi doživetje 'gozdnega potopa' vodi, etnologinja in kulturna antropologinja, terenska raziskovalka, diplomirana gozdna terapevtka, lokalna vodnica – 'Gozdnooka', kot je poimenovala svoja poglobljena odkrivanja narave, poti, pripovedi in doživetja Gorjancev. Vase smo se 'potopili' s tehniko čuječnosti, ki nas je spodbudila k temu, da upočasnimo korak in najdemo stik z žuborenjem potoka, vonjem po mahu in snopi jesenske svetlobe. S 'povabili' smo se prestavili od razmišljujočega in aktivnega v subtilnejši, intuitivni del sebe ter našli mir sredi ponorelega sveta. »Otroštvo sem preživela v mestnem betonskem naselju, najbrž me zato privlačijo prostori, ki se upirajo pravilom geometrije,« je povedala. »Da bi jih našla, sem nekaj časa živela na irskem otoku in se zbujala ob bobnenju Atlantika. Potovala sem s cirkusom in napisala knjigo in končno našla svoj prostrani dom v Kostanjevici na Krki.« Njene pripovedne poti so plod dolgoletnega terenskega dela, nabiranja ustnega izročila in življenjskih zgodb širšega območja, kjer se kompleksna zgodovina stika s čarobnostjo Gorjancev.

V paket je vključen tudi obisk Evinega gaja v Raki. »Že deset let se z ženo in dvema hčerkama ukvarjamo s čebelarstvom. Čebele je k hiši leta 1881 prinesel praded, leta 2009 smo prešli na ekološko čebelarstvo pod znamko Evin gaj,« pravi Jože Cemič in nam postreže z različnimi vrstami medu, namazov, medico in odlično ekološko penečo se medico. »Če ne bi bilo čebel, bi bila zemlja puščava,« poudari in doda, da je bil naš rojak Filip Terč prvi zdravnik, ki je sistematično raziskoval, da nam čebelji piki lahko pomagajo pri različnih zdravstvenih težavah. Zabeležil je namreč kar 82 odstotkov ozdravitev pri revmatskih obolenjih in artritisu. Tudi Cemičevi so svoj medeni raj razvili v želji po podpori zdravju in lajšanju tegob, s katerimi se danes vse pogosteje srečujemo. Tako lahko pri njih obiščete aerosolno komoro, propolisovo solno sobo za čiščenje in razkuževanje dihalnih poti, apisavno, si privoščite medeno masažo, voščene obloge in apiterapevtsko nego obraza. Nas je najbolj navdušil 'api vdih' – inhalacija oz. vdihavanje zraka naravnost iz čebeljega panja. Obogaten je namreč z aerosoli, ki vsebujejo eterična olja, flavonoide, med, cvetni prah, propolis in druge zdravilne snovi.

S terase Kunst Nature Hotela se odpira čudovit pogled na okoliške griče.

Tamara Kunst nam je pokazala sobo Nuše Derenda.

Jože Cemič nas je pogostil tudi penečo se medico.

M. B. Z-

V Evinem gaju so na voljo različne medene terapije.