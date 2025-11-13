Zelišča proti izgorelosti (Suzy)

Uporabljajte ginseng ali podobne rastline za več energije, uravnavanje in vzdržljivost. Rodiola je odlična za duševno zdravje in energijo, ašvaganda za sprostitev in zmanjšanje stresa, šisandra za energijo in lepoto, maca za energijo in spolno vitalnost. Izogibajte se prekomernemu pitju kave – poiščite zeliščne alternative.

Za življenjsko moč, dolgoživost in regeneracijo, energijo in izboljšanje razpoloženja je dobra podpora kakav.

Zelišča, ki pomirjajo živčni sistem in se nam pomagajo sprostiti, pa so pasijonka, ki sprošča živčni sistem, čeladnica, ki je odličen zaveznik pri stresu in tesnobi, in modri lotus za sprostitev, užitek in občutek blaženosti.