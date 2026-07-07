Željko in Zvonimir Bebek: Sin mi je izpolnil otroške sanje (Suzy)

POGOVOR

Legendarni hrvaški pevec se vrača pred slovensko občinstvo, ob njem bo tudi sin Zvonko, s katerim si danes ne deli le odra, temveč tudi poseben način življenja.

Pri Bebekovih glasba ni služba, ampak družinski jezik. Željko Bebek je na glasbeni poti že več kot pet desetletij. Pel je pred različnimi generacijami in postal eden tistih glasov, ki si jih ljudje zapomnijo. Danes njegova zgodba dobiva novo poglavje. Na odru mu družbo dela sin, glasbenik, ki očetove kariere ne doživlja kot breme, ampak kot skupni prostor ustvarjanja. Željko o njem govori z veliko hvaležnostjo, Zvonko mu vrača z iskreno naklonjenostjo. Njuna povezanost je bila tudi med enournim pogovorom očitna in naravnost ganljiva. Poletje večini predstavlja počitek, vam pa predvsem kovčke, ...