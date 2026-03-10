Ženske brez filtra še niso rekle zadnje besede (Suzy)

Komedija Ženske brez filtra je postala pravi gledališki fenomen. Pet karizmatičnih predstavnic različnih starostnih skupin je združilo pogum, humor in iskrenost ter se podalo na turnejo, ki je dobesedno osvojila Slovenijo. Dvorane so pokale po šivih, občinstvo pa jokalo od smeha, saj so igralke brez zadržkov spregovorile o odnosih, staranju, materinstvu, spolnosti in vseh tistih življenjskih situacijah, o katerih običajno šepetamo. Nekateri so si jih ogledali tudi po večkrat, ker se preprosto niso popolnoma naužili njihove iskrivosti. Lucija Vrankar, Nuška Drašček v alternaciji z Ano Marijo Mitič, Tanja Kocman, Tina Gorenjak in Desa Muck so dokazale, da se pravi čar ne odvija le na odru, temveč za njim. Tam so poleg sodelavk postale pravo žensko pleme in skupaj z režiserjem Rankom Babićem so sklenili, da 'udarijo' še enkrat. Prijateljice, ki si izmenjujejo zgodbe, tegobe, recepte, življenjske modrosti in se smejijo še dolgo po tem, ko ugasnejo luči v dvorani, pripravljajo nadaljevanje. Če so bile doslej brez filtra, bodo v drugem delu še bolj neposredne, drzne in zabavne.