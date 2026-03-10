  • Delo d.o.o.
PET PRIJATELJIC

Ženske brez filtra še niso rekle zadnje besede (Suzy)

Dvorane so pokale po šivih, občinstvo pa jokalo od smeha.
Komedija Ženske brez filtra bo dobila nadaljevanje.
Komedija Ženske brez filtra bo dobila nadaljevanje.
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram
 10. 3. 2026 | 21:00
1:22
A+A-

Komedija Ženske brez filtra je postala pravi gledališki fenomen. Pet karizmatičnih predstavnic različnih starostnih skupin je združilo pogum, humor in iskrenost ter se podalo na turnejo, ki je dobesedno osvojila Slovenijo. Dvorane so pokale po šivih, občinstvo pa jokalo od smeha, saj so igralke brez zadržkov spregovorile o odnosih, staranju, materinstvu, spolnosti in vseh tistih življenjskih situacijah, o katerih običajno šepetamo. Nekateri so si jih ogledali tudi po večkrat, ker se preprosto niso popolnoma naužili njihove iskrivosti. Lucija Vrankar, Nuška Drašček v alternaciji z Ano Marijo Mitič, Tanja Kocman, Tina Gorenjak in Desa Muck so dokazale, da se pravi čar ne odvija le na odru, temveč za njim. Tam so poleg sodelavk postale pravo žensko pleme in skupaj z režiserjem Rankom Babićem so sklenili, da 'udarijo' še enkrat. Prijateljice, ki si izmenjujejo zgodbe, tegobe, recepte, življenjske modrosti in se smejijo še dolgo po tem, ko ugasnejo luči v dvorani, pripravljajo nadaljevanje. Če so bile doslej brez filtra, bodo v drugem delu še bolj neposredne, drzne in zabavne.

Ženske brez filtraženskekomedijapredstava
20:34
Novice  |  Slovenija
NOVI ČLANI

Ugotovili so, da je medenje v letu 2025 bilo odlično (FOTO)

Člani ČD Apače, katerih je od letos za 7 več, so enako kot njihove čebelice lani bili zelo dejavni.
10. 3. 2026 | 20:34
20:23
Novice  |  Slovenija
VOJNA VPLIVA TUDI NA EVROPO

Nas čaka velik skok cen hrane zaradi vojne v Iranu? Cene pomembnih surovin šle navzgor

Močno so se podražile kemične surovine za gnojila, kar bi lahko negativno vplivalo na cene hrane.
10. 3. 2026 | 20:23
20:11
Lifestyle  |  Stil
ČIŠČENJE DOMA

Adijo, vodni kamen: tako ga lahko čistimo naravno in brez pretiranega truda

Pripomočke, ki jih potrebujemo, najdemo v vsaki kuhinji.
10. 3. 2026 | 20:11
20:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA V KNJIŽNICI

Na 62-letno žensko v knjižnici Žalec padlo kovinsko okno, direktorica »pretresena in v globoki žalosti«

Pri ogledu kraja nesreče, ki še poteka, poleg preiskovalne sodnice in okrožne državne tožilke sodelujejo celjski kriminalisti.
10. 3. 2026 | 20:05
20:00
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv lune od 10. do 16. marca: Strastni zmenki in burne razprave

Luna v strelcu in kozorogu prinaša dinamičen teden preobratov, zagona in pa tudi ostrih besed – med ustvarjalnostjo, ljubezenskimi iskricami in politično napetostjo.
10. 3. 2026 | 20:00
19:40
Šport  |  Odmevi
TEŽAVE S SODNIKI

Težave za Dončića se kopičijo, gesto proti sodniku drago plačal (VIDEO)

Dončić si je drgnil prste in zaslužil visoko kazen.
10. 3. 2026 | 19:40

