Žiga Šeško: čudovit mladenič, ki je pri 17 letih osvojil Melbourne (Suzy)

TENIŠKI AS

Včasih se zgodovina ne zgodi z glasnim truščem, temveč jo lahko spiše miren pogled mladeniča, ki je na enega največjih teniških prizorišč prišel po tisto, kar mu pripada.

V svetu športa, ki ga pogosto spremljajo napihnjene besede in hipna slava, naša mlada senzacija deluje spokojno, zbrano, skoraj zadržano. A prav v tej umirjenosti se skriva njegova prednost pred mednarodno konkurenco. Žiga Šeško se je v zadnjih letih večkrat omenjal kot nekdo, ki veliko obeta. Nedavno je na Odprtem prvenstvu Avstralije prvič zares odmevalo po vsem svetu, ko je v Melbournu osvojil zgodovinski turnir med mladinci in odprl novo poglavje slovenskega tenisa. Odraščal je v Hrastniku, med zasavskimi griči, kjer so se otroške športne sanje začele skromno in na igriščih, kjer je ...