Žiga Šeško: čudovit mladenič, ki je pri 17 letih osvojil Melbourne (Suzy)

Včasih se zgodovina ne zgodi z glasnim truščem, temveč jo lahko spiše miren pogled mladeniča, ki je na enega največjih teniških prizorišč prišel po tisto, kar mu pripada.
Galerija
Žiga je ponosno dvignil svojo prvo veliko trofejo.
V svetu športa, ki ga pogosto spremljajo napihnjene besede in hipna slava, naša mlada senzacija deluje spokojno, zbrano, skoraj zadržano. A prav v tej umirjenosti se skriva njegova prednost pred mednarodno konkurenco. Žiga Šeško se je v zadnjih letih večkrat omenjal kot nekdo, ki veliko obeta. Nedavno je na Odprtem prvenstvu Avstralije prvič zares odmevalo po vsem svetu, ko je v Melbournu osvojil zgodovinski turnir med mladinci in odprl novo poglavje slovenskega tenisa. Odraščal je v Hrastniku, med zasavskimi griči, kjer so se otroške športne sanje začele skromno in na igriščih, kjer je ...