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Žiga Šraml iskreno: »O sebi sem največ izvedel, ko sem postal oče« (Suzy)

Član priljubljene zasedbe ne more nikamor brez svoje kapice. Glasbenik iz Šmarja pri Jelšah je s skupino Il Divji na letošnjih Melodijah morja in sonca nastopil s pesmijo Morje mi, osvojil srca občinstva in zasedel odlično drugo mesto. Zaupal nam je še nekaj svojih poletnih navdihov in razkril, brez česa si toplih mesecev preprosto ne predstavlja.
Žiga je vodja vokalne zasedbe, katere začetki segajo v gimnazijska leta.
Žiga je vodja vokalne zasedbe, katere začetki segajo v gimnazijska leta.
Melita Meršol, foto osebni arhiv
 2. 8. 2026 | 21:00
2:19
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Največji navdih dobim, ko … … sem z ljudmi, ki jih imam rad. Kot oče sem najbolj ponosen, kadar … … vidim, da otroka odraščata v dobra človeka. Pred nastopom si vedno zaželim, da … … bi v pesmi uživali tako kot mi. Pesem Morje mi me najbolj spomni na … … poletni večer z družino ob morju. Moj idealni poletni dan se začne tako, da … … nikamor ne hitim. Morje mi pomeni … … opomnik, da je življenje lepo. Poletje je popolno, če … … vključuje morje, družino in dobro hrano. Na morju nikoli ne … … gledam na uro. IL Divji so skupina, ki je bila ustanovljena leta 2010. Najraje pobegnem od vsakdanjika, ...
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Član priljubljene zasedbe ne more nikamor brez svoje kapice. Glasbenik iz Šmarja pri Jelšah je s skupino Il Divji na letošnjih Melodijah morja in sonca nastopil s pesmijo Morje mi, osvojil srca občinstva in zasedel odlično drugo mesto. Zaupal nam je še nekaj svojih poletnih navdihov in razkril, brez česa si toplih mesecev preprosto ne predstavlja.
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Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
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Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

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