ŠPORTNIKI

Zimske radosti Dragićev: Goran postavil očeta na smuči (Suzy)

Gogi na smučkah blesti, prav tako njegova otroka.
Goran je pohvalil očeta, ki se je za prvič odlično odrezal na belih strminah.
Goran je pohvalil očeta, ki se je za prvič odlično odrezal na belih strminah.
A. K., Foto: osebni arhiv/instagram
 30. 11. 2025 | 10:21
1:07
A+A-

Odkar je nekdanji kapetan zlate izbrane vrste in eden najbolj uspešnih slovenskih košarkarjev konec leta 2023 obelodanil, da končuje kariero, ima več svobode pri izbiri hobijev. Goran Dragić obožuje športne podvige, še posebno tiste, ki se jim je moral nekoč izogibati, saj bi sicer tvegal poškodbe, ki bi lahko bile usodne za njegovo športno pot. Na seznamu njegovih najljubših dejavnosti je tudi smučanje, ki ga je košarkarski zvezdnik hitro osvojil.

Devetintridesetletni Ljubljančan pri obvladovanju belih strmin prav tako spodbuja najbližje, v teh dneh je na spletu razkril, da so na počitnicah v ameriški zvezni državi Kolorado, kjer se preizkušajo predvsem v smučarskih aktivnostih. Gogi na smučkah blesti, prav tako njegova otroka Viktorija in Mateo, za smuko je navdušil celo 64-letnega očeta Marinka, ki se je za prvič odlično odrezal na belih strminah in si prislužil pohvale ponosnega sina.

Goran po slovesu od profesionalne kariere uživa v različnih športnih dejavnostih.
Goran po slovesu od profesionalne kariere uživa v različnih športnih dejavnostih.

Goran Dragićsmučanjesnegdružinašport
