Žlahtne babe brez zadržkov razkrivajo, zakaj so izbrale ime, ki buri domišljijo (Suzy)

»Smo Žlahtne babe, Žlehtne babe, Vražje babnice, Podivjane babe, Žlahtne dame … Kar nekaj različnih nadimkov smo dobile v letih ustvarjanja in srečevanj z ljudmi. Najzabavnejši in najbolj prisrčni so naši poslušalci, ki se potrudijo, da iz našega imena ustvarijo novo skovanko. To nas zelo zabava, hkrati priča o tem, da se resnična glasbena ustvarjalnost zgodi povsem blizu – ob sproščenem stiku z ljudmi. Žlahtne smo, ker želimo delovati z vrednotami, ki gradijo pozitivno kulturo in lepoto umetnosti, hkrati prinašajo trajnost in rast. Beseda baba ima mnogo pomenov in pušča veliko prostora za interpretacijo. Govori o celotnem spektru tega, kar ženske lahko smo. V našem primeru ima pozitiven pomen, v smislu 'poglej ti to babo!'« Jasna Klinc razloži, zakaj so izbrale takšno ime. Ob tem doda, da so iskale takega, ki ga čas ne bi prehitro povozil.

Moda iz druge roke

Pojejo stare domače napeve, ki jih spretno mešajo z zabavnimi popevkami in hudomušnimi ljudskimi napevi.

Pripravljajo prvo ploščo

Njen talent je ustvarjalnost. Odločno se zavzema za to, da se ideje, ki jih imajo, tudi uresničijo. Ssta bili sošolki na Visoki policijsko-varnostni šoli, danes ju povezuje predvsem glasba. Jasna je pevka in umetniška duša na številnih področjih, kar se močno odraža tudi v delovanju skupine. Je vizionarka, ki ljubi življenje v barvah, kar je opazno že na prvi pogled, saj za Žlahtne babe ustvarja koncepte oblačenja. »Obleke so del sporočilnosti vsakokratnega dogodka in so izbrane za vsako priložnost posebej. Večina kosov je iz druge roke, kolekcijo sproti dopolnjujem. Pišem tudi besedila, ki so povzetki preprostega življenja, a včasih odgovorijo tudi na najgloblja vprašanja,« nam še zaupa. Glasba vse življenje spremlja tudi Petro. »Ima izrazit dar za prenašanje čustev v melodično pripoved. Vidi se, da je bila glasba v njenem življenju zgodnja sopotnica, da je pravzaprav postala del nje. Njen talent bogati tudi druge skupine, v katerih deluje kot umetniška vodja. Glasbena šola ji je dala znanje in disciplino ter kriterije odličnosti. Nemudoma popravi napake, intonacijo, ritem in interpretacijo. Njena narava je vedra kakor sončen dan, zna uživati v dobrem ter ceni družino in prijatelje,« pravi Jasna.

S Petro sta sprva nastopali v duetu, dokler se jima ni pridružila še Janja Pergar, Petrina nečakinja. »Kitara ji pomaga izražati hrepenenja in melodije srca. Uživa v naravi, ljubi gore in pohodništvo, svobodno občutenje naravnih elementov pa je izrazila tudi v skladbi Tukaj orli so doma. Janja ima prav tako široko paleto talentov in neskončno veliko energije – skrbi za druge, hkrati živi svoje sanje,« Jasna pohvali prijateljico. Vse tri poudarjajo, da so imele srečo, ker so se našle. Ustvarjajo glasbo, ki jim je blizu in v kateri se prepoznajo. »Avtorstvo je čudovita dejavnost za duha, igranje instrumentov in petje za glavo in telo,« pravijo Žlahtne babe, ki trenutno pripravljajo prvo ploščo. »Polne smo elana in pripravljene vztrajati na tej poti, ki nam daje pozitivno energijo, optimizem in moč. Res smo hvaležne za okoliščine, srečo, talente in vse ljudi, ki nas spodbujajo in spremljajo,« sklenejo Žlahtne babe.