Zlata obletnica poroke Alice in Sheryl Cooper (Suzy)

Alice in Sheryl Cooper obeležujeta petdeseto obletnico poroke in njun zakon velja za enega najstabilnejših v zvezdniškem svetu. Preden sta se našla, je imel roker s pravim imenom Vincent Damon Furnier, čigar koncerti so znani po spektakularnih elementih od giljotin, umetne krvi do dramatičnih kostumov, več krajših razmerij. Med drugim je bil nekaj časa povezan z manekenko Cindy Lang. Sedanjo ženo je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja spoznal na turneji ob izidu njegovega prvega samostojnega albuma, ko je bila plesalka in koreografinja odrskega šova. Poznanstvo med takrat sedemindvajsetletnim pevcem in devet let mlajšo Sheryl je kmalu preraslo v ljubezen in leto dni pozneje sta si 20. marca obljubila večno zvestobo. V zakonu so se jima rodili trije otroci. Najstarejša hči Calico se je uveljavila kot igralka, pevka in režiserka ter pogosto nastopa v očetovih odrskih spektaklih. Sin Dashiell je šel po njegovih stopinjah in je pevec skupine CO-OP, najmlajša Sonora je v primerjavi s starejšima sorojencema manj izpostavljena v javnosti in je profesionalna vizažistka. Čeprav prihajajo iz znane družine, so si ustvarili samostojne kariere, tesno povezane z umetniškim ustvarjanjem.

Alice poudarja, da je ponosen, da so njuni otroci samostojni in se niso zanašali na slavne starše.

Sheryl sodeluje pri dobrodelnih dejavnostih in podpira projekte, povezane z umetnostjo in zdravjem.

V spominih med drugim opisuje življenje z dvema identitetama: Vincentom in svojim odrskim likom.

Razmerje njihovih staršev ni bilo vedno sanjsko. V drugi polovici sedemdesetih in začetku osemdesetih let je imel Alice resne težave z alkoholom, kar je zakon skoraj stalo ločitve. Sheryl je leta 1983 vložila zahtevo za razvezo, vendar sta se po njegovem zdravljenju spravila. Od takrat pogosto poudarjata, da je to obdobje okrepilo njuno zvezo. Oseminsedemdesetletni Alice Cooper je še vedno aktiven ustvarjalec. Letos jeseni bodo izšli njegovi spomini z naslovom Devil on my shoulder (Hudič na moji rami), v katerih opisuje kariero, divja leta slave, boj z odvisnostjo ter pomembno vlogo, ki sta jo imeli pri tem njegova žena in vsa družina. Ob izidu knjige se bo odpravil na posebno promocijsko turnejo po Združenem kraljestvu.