Zlati letni čas: zaljubljene v jesen (Suzy)

Najljubše obdobje »Ni skrivnost, da je jesen moje najljubše obdobje v letu. Čudovita je, saj nas narava takrat obdari z najlepšimi barvami, pridelki, podari nam še zadnje veliko zlato slavje, preden se umakne v zimski počitek. Hkrati nosi pridih melanholije, nekaj otožnega je v njej, nadležni hlad opozarja na neizbežno minevanje. Moja pesem z albuma šansonov je hkrati tudi poklon temu prelepemu letnemu času, v njej zapojem: 'Moja je Slovenija, najlepša v njej … jesen,'« nas poboža s stihi voditeljica in glasbenica Ana Maria Mitič.

Sezona naravnih materialov »Sprehodi z mojimi ljubimi so jeseni nekaj posebnega. Z mamo se radi podava na Ljubljanski grad, kjer naju obdaja vse, kar žari v prelepi zlati barvi,« razkrije Gorka Berden. »Pridružijo se ji še oranžna, rumena in druge, ki vlivajo magičnost in toplino, četudi se temperature bližajo ničli. Travniki ohranjajo zelenost, s čimer se ustvarja poživljajoči podton, da vse le ni v mirovanju. Všeč mi je, kako čutim to igro kontrastov in postopno umirjanje vsega okoli sebe in se s tem pomirim še sama. Napoči sezona meni ljubih oblek iz naravnih materialov. Prednost dobijo volna, kašmir, moher. Rada imam plastenje, kako se oviješ, ko se zvečer shladi, pa se prileže kakšen topel domači čaj. Morda mi malce nagaja pomanjkanje svetlobe, a se jo zato učim čim bolje izkoristiti čez dan,« nas navda z romantiko igralka, ki se bo to jesen podala na zabavni pohod po Sloveniji s komedijo Šminka in Sekirca.

Polna miza dobrot »Z leti sem vse bolj odprta za vsak letni čas, ki je pred mano. Po juniju in sončnih dnevih se tudi malce jesenske megle prileže, ker ima svoj namen,« razloži Ani Frece. »Prej se zvečeri, kar človek ustavi, ta naravni ciklus je zelo pomemben, saj se laže umirimo. Prestavitev ure name kot mamico povsem nič ne vpliva. Kvečjemu se mi dopade, da otroci prej zaspijo in smo lahko odrasli malce sami s seboj ali s svojimi partnerji.« Ni ji všeč, da nas zunanji svet sili v to, da se mora ves čas nekaj dogajati in so božične lučke že za martinovo, doda. »Zelo rada kuham in jesenska bera mi omogoča bogat izbor pridelkov. Kostanj, buče, zelje, miza je polna in slastna. Skratka, čar spreminjanja naravnih zakonitosti me navda še z ustvarjalnim navdihom, ko dobim ideje za glasbene stvaritve. Odpadanje listov v meni ne vzbuja melanholije, ampak spokoj,« pravi pevka.

Prižgimo luč v sebi »Jesen je zame čudovit čas, ko se po mesecih svetlobe in hitenja ponovno upočasnimo, umirimo in se začnemo obračati vase. Zame to tudi pomeni prilagoditev življenjskega sloga, iskanje novega ritma, uvajanje novih ritualov, več počitka, kreativnosti, mehkobe, udobja,« razkrije Ana Dolinar Horvat. »Samo tako se lahko nahranimo v teh dolgih temnih mesecih, da lahko spomladi ponovno vzcvetimo, da se ne izčrpamo. To je tudi čas, ko opuščamo, kar nam ne služi več, od navad, odnosov, materialnih stvari, dela … Zaključujemo nedokončane stvari. In ko postaja zunaj vedno temneje, vedno manj je svetlobe, začnemo zavestno iskati in prižigati luč v sebi,« je prepričana igralka.