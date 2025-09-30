Zlatko Bojanović: Zaljubljenost je prva faza razočaranja (Suzy)

SPECIALIZANT PSIHOTERAPIJE

Izkušnja izgorelosti ga je pred osmimi leti spodbudila k raziskovanju sebe in ob poglabljanju vase je hitro zakorakal na pot psihoterapije. Mož in oče dveh hčera, ki o svoji družini ostaja redkobeseden, ima za seboj nadvse zanimivo življenjsko pot.

Znanje in odlične reference so ga popeljale do projekta, ki ga je osebno in poklicno zelo izzival. Pridružil se je ekipi strokovnjakov v eksperimentu Poroka na prvi pogled, ki skrbi za usmerjanje in podporo parom. »Dodana vrednost eksperimenta je osebna rast sodelujočih. Želim si, da bi se v takšni situaciji naučili česa o sebi.« Na televizijske zaslone se je vrnila nova sezona težko pričakovanega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled. Ekipo strokovnjakov poleg Saše Einsiedler, Edina Durakovića in Eve Ostrouška sestavlja specializant psihoterapije Zlatko Bojanović. Na začetku ...