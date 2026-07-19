Znane dame na plaži: kopalke ne poznajo let (Suzy)

POLETJE

Kdo pravi, da so modne kopalke rezervirane le za dvajsetletnice?

Prava zapeljivost se ne skriva v številki na rojstnem listu, ženske, ki so že prestopile prag šestdesetih, pa se ne obremenjujejo več z ugajanjem drugim. Zanje štejeta predvsem udobje in zadovoljstvo ob pogledu v ogledalo. Na domačih in tujih obalah znajo uživati življenje, bodisi zakrite do vratu bodisi odete le v nekaj krpic. V našem slikovnem izboru boste spoznali znane Slovenke, ki navdušujejo v poletni opravi. Zgoraj brez Eleganca na dveh nogah sliši na ime Miša Molk. Obožuje klobuke in enodelne kopalke, v katerih vedno znova potrjuje svoj prefinjeni občutek za eleganco, nato jih rada ...