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POLETNI RITUALI

Znane na plaži in njihova nujna oprema za morske užitke (Suzy)

Ko se temperature povzpnejo, imajo naše slavne in postavne dame svoje male poletne rituale. Nekatere prisegajo na dobro knjigo, druge na slastne prigrizke, tretje na torbo, v kateri je vse zloženo skoraj po vojaško.
Jasna Kuljaj
Jasna Kuljaj
Tomaž Mihelič, Foto: osebni arhiv/instagram, getty images
 5. 7. 2026 | 13:00
2:18
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Sonce, morje in brezskrbni dnevi so recept za dobro voljo, a brez ene drobne razvade ali nepogrešljivega pripomočka dopust preprosto ne bi bil enak. Vsaka ima svojo skrivnost za popoln poletni oddih. Nam so dovolile pokukati v svoje torbe in razkrile, brez česa se ne odpravijo na plažo. Hitro smo ugotovili, da se v njih skriva marsikaj zanimivega – precej več kot le obvezna poletna oprema. Samo da je hladno Zvesta spremljevalka Jasne Kuljaj na plaži je miniaturna hladilna torba. V njej se skrivajo osvežilna pijača, kremice in mazilo za ustnice – dokaz, da se lahko v majhno stvar spravi ...
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13:00
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Bulvar  |  Suzy
POLETNI RITUALI

Znane na plaži in njihova nujna oprema za morske užitke (Suzy)

Ko se temperature povzpnejo, imajo naše slavne in postavne dame svoje male poletne rituale. Nekatere prisegajo na dobro knjigo, druge na slastne prigrizke, tretje na torbo, v kateri je vse zloženo skoraj po vojaško.
5. 7. 2026 | 13:00
12:35
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SP V NOGOMETU 2026

Senzacija svetovnega prvenstva brez kluba: star je 40 let in ima dve ponudbi za nadaljevanje kariere

Po koncu prvenstva pa se vratar vrača v klubsko negotovost, saj mu je potekla pogodba s portugalskim drugoligašem.
5. 7. 2026 | 12:35
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Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ČUDEŽ

Zdravnik fantka razglasil za mrtvega, pet ur pozneje v mrtvašnici odkrili, da še diha (FOTO)

V ameriški zvezni državi Arizona se je zgodil šokanten pripetljaj, ki je sprožil dvom v korektnost zdravstvenega osebja. Komaj 18-mesečnega dečka je zdravnik po skorajšnji utopitvi razglasil za mrtvega, več kot pet ur pozneje pa so zaposleni v bolnišnični mrtvašnici ugotovili, da je še vedno živ.
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LOVEC NA ZAKLADE

Aleš je našel najstarejšo voščilnico in potrdil zgodovinski mejnik

Aleš Fidler je bil prepričan, da je kupil najstarejšo razglednico. Zbral se je cvet slovenske filatelije in potrdil zgodovinski mejnik.
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Sproščeni Magnifico: obožuje veter v laseh (Suzy)

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Požar v Brestovici pri Komnu pogašen, pogorelo je 16 hektarov gozda (FOTO)

Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je v soboto izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je davi še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, bodo danes izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal.
5. 7. 2026 | 10:05

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Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
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Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

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Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

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Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
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