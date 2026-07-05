Znane na plaži in njihova nujna oprema za morske užitke (Suzy)

POLETNI RITUALI

Ko se temperature povzpnejo, imajo naše slavne in postavne dame svoje male poletne rituale. Nekatere prisegajo na dobro knjigo, druge na slastne prigrizke, tretje na torbo, v kateri je vse zloženo skoraj po vojaško.

Sonce, morje in brezskrbni dnevi so recept za dobro voljo, a brez ene drobne razvade ali nepogrešljivega pripomočka dopust preprosto ne bi bil enak. Vsaka ima svojo skrivnost za popoln poletni oddih. Nam so dovolile pokukati v svoje torbe in razkrile, brez česa se ne odpravijo na plažo. Hitro smo ugotovili, da se v njih skriva marsikaj zanimivega – precej več kot le obvezna poletna oprema. Samo da je hladno Zvesta spremljevalka Jasne Kuljaj na plaži je miniaturna hladilna torba. V njej se skrivajo osvežilna pijača, kremice in mazilo za ustnice – dokaz, da se lahko v majhno stvar spravi ...