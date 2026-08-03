Znane Slovenke razkrivajo najlepše poletne spomine s hčerkami (Suzy)

ZNAJO DRŽATI SKUPAJ

Počitnice niso le čas za oddih, temveč tudi priložnost, da še bolj utrdijo svojo posebno vez.

Pred nami je galerija trenutkov, ki dokazujejo, da je vez med mamo in hčerko nekaj posebnega. Ko se vsakdan malo umakne dopustniški brezskrbnosti, nastanejo spomini, ki jih ne ustvarjajo razkošne destinacije, temveč iskreni objemi, nalezljiv smeh, dolgi pogovori in drobne skrivnosti. Tudi znane Slovenke takrat odložijo svoje javne vloge in preprosto uživajo v najlepši vlogi – vlogi mame. Njihove hčerke niso le zveste spremljevalke na poletnih dogodivščinah, ampak pogosto tudi najboljše prijateljice, zaupnice in največje navijačice. Skupaj odkrivajo nove kotičke, lovijo sončne zahode, ...