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ZNAJO DRŽATI SKUPAJ

Znane Slovenke razkrivajo najlepše poletne spomine s hčerkami (Suzy)

Počitnice niso le čas za oddih, temveč tudi priložnost, da še bolj utrdijo svojo posebno vez.
Tjaša Kokalj Jerala
Tjaša Kokalj Jerala
Tomaž Mihelič, foto osebni arhiv/Instagram
 3. 8. 2026 | 21:00
2:37
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Pred nami je galerija trenutkov, ki dokazujejo, da je vez med mamo in hčerko nekaj posebnega. Ko se vsakdan malo umakne dopustniški brezskrbnosti, nastanejo spomini, ki jih ne ustvarjajo razkošne destinacije, temveč iskreni objemi, nalezljiv smeh, dolgi pogovori in drobne skrivnosti. Tudi znane Slovenke takrat odložijo svoje javne vloge in preprosto uživajo v najlepši vlogi – vlogi mame. Njihove hčerke niso le zveste spremljevalke na poletnih dogodivščinah, ampak pogosto tudi najboljše prijateljice, zaupnice in največje navijačice. Skupaj odkrivajo nove kotičke, lovijo sončne zahode, ...
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MIGRANTSKA KRIZA

Po množičnem prihodu migrantov so se oglasile maroške oblasti: krivijo družbena omrežja in tihotapce ljudi

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Novice  |  Slovenija
UTRPELA POŠKODBE

Po petkovi nesreči so se oglasili tudi iz kabineta predsednice: »Prometna nesreča je pretresla vse nas«

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UŽITEK PO TVOJE

To, ali bomo uživale v spolnosti, je odvisno od treh kriterijev

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VOZILO ZAGORELO

Pretresljiv prizor na primorski avtocesti: vozilo je popolnoma uničeno (FOTO)

Vozilo je v objektiv kamere ujel naš bralec.
3. 8. 2026 | 19:59
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RAZMERE V PRESTOLNICI

Bralka ogorčena nad centrom Ljubljane: »Petkovškovo nabrežje je polno narkomanskih igel in smeti ...« (FOTO)

Opozarja, da si eno najbolj obiskanih območij prestolnice zasluži več skrbi in rednejše vzdrževanje.
Kaja Grozina3. 8. 2026 | 19:32

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DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
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30. 7. 2026 | 13:16
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IZBRANO ZA VAS
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Novice  |  Slovenija
SKRBI

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
29. 7. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
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Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
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Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
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To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

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PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
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Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

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ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

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Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
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