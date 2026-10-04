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Znani brez filtra na odru: s humorjem povedo več (Suzy)

Priča smo precej nenavadnemu fenomenu, ko človek, ki bi v običajnem pogovoru svojo zasebnost branil kot sef švicarske banke, pred množico neznancev brez večjih težav razlaga, kaj počne njegova žena na stranišču, česa se boji, kaj ga spravlja ob živce in kje je na poti odraščanja konkretno zamočil.

Galerija Lado Bizovičar

Tomaž Mihelič, Foto: Marko Pigac, Pop TV, Primož Lukežič, Jože Suhadolnik, Blaž Samec, Marko Feist, Jani Ugrin, Mediaspeed

Potem se vsi smejijo in vse skupaj je nenadoma povsem sprejemljivo. Stand up je očitno nekakšna skupinska terapija, pri kateri račun namesto terapevtu plačaš z vstopnico. Znani obrazi se na gledaliških deskah nehajo truditi biti popolni, prav zato postanejo najbolj zabavni. Včasih izvemo več, kot bi si želeli, a če je zraven dober vic, jim občinstvo očitno vse odpusti. Množica mu razveže jezik Mojster, ki zna iz lastnega življenja narediti šalo, še preden ga drugi uspejo dovolj dobro analizirati. Tak je Lado Bizovičar. V pogovoru ena na ena zadržan, pred množico zvedavih glav precej bolj ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →