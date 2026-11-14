Znani in menjava pnevmatik: pripravljeni na zimske avanture (Suzy)

ODGOVORNI

Zima našim jeklenim konjičkom prinaša tudi zakonsko obveznost, in sicer morajo biti od 15. novembra do 15. marca opremljeni z zimsko opremo.

Čeprav je priprava avtomobila na zimo za večino le nujno opravilo, jo spremljajo zanimive navade, prikupni rituali in kakšna nepozabna dogodivščina. Znani obrazi so nam razkrili, kdo pri tem prisega na red, kdo rad počaka do zadnjega trenutka in kdo skrb za avtomobil raje prepusti drugim. David Urankar Kot dobra obutev David Urankar zaradi dolgoletnih izkušenj z avtomobili dobro ve, kako pomembne so kakovostne pnevmatike. »Po desetih letih avtomobilske oddaje in vseh testih mi je jasno, da so pnevmatike morda celo najpomembnejši del avtomobila. Kot pri nas čevlji ... Veliko težav lahko rešimo ...