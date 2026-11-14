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ODGOVORNI

Znani in menjava pnevmatik: pripravljeni na zimske avanture (Suzy)

Zima našim jeklenim konjičkom prinaša tudi zakonsko obveznost, in sicer morajo biti od 15. novembra do 15. marca opremljeni z zimsko opremo.
Zadnji dan za menjavo je 15. november.
Zadnji dan za menjavo je 15. november.
A. M., Foto: Adrian Pregelj, Tjaša Barbo, osebni arhiv/instagram
 14. 11. 2026 | 17:00
4:53
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Čeprav je priprava avtomobila na zimo za večino le nujno opravilo, jo spremljajo zanimive navade, prikupni rituali in kakšna nepozabna dogodivščina. Znani obrazi so nam razkrili, kdo pri tem prisega na red, kdo rad počaka do zadnjega trenutka in kdo skrb za avtomobil raje prepusti drugim. David Urankar Kot dobra obutev David Urankar zaradi dolgoletnih izkušenj z avtomobili dobro ve, kako pomembne so kakovostne pnevmatike. »Po desetih letih avtomobilske oddaje in vseh testih mi je jasno, da so pnevmatike morda celo najpomembnejši del avtomobila. Kot pri nas čevlji ... Veliko težav lahko rešimo ...
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17:56
Novice  |  Slovenija
ODSOTEN ŽE OD APRILA

Nove podrobnosti o ravnatelju slovenske osnovne šole, ki ima prepoved dela: naj bi šlo za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost

Tožilstvo je potrdilo, da je bila zaradi suma kaznivega dejanja, povezanega s pornografskim gradivom, vložena zahteva za uvedbo sodne preiskave.
Kaja Grozina14. 11. 2026 | 17:56
17:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGREŠANA OSEBA

Policija išče pogrešanega moškega: njegovo zdravje je lahko ogroženo (FOTO)

Nazadnje je bil viden v soboto okoli 13. ure na Prešernovem trgu v Ljubljani.
14. 11. 2026 | 17:23
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Pišem kot pred 30 leti, sam, za mizo

Literatura je najboljši psihiater, najbolj nor duhovni vodja, najbolj nekonvencionalen učitelj in najbolj neizprosen moralni korektiv, pravi Aleš Šteger. Preboj slovenske literature v tujino ostaja zahtevna naloga.
Danica Lovenjak14. 11. 2026 | 17:00
17:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ODGOVORNI

Znani in menjava pnevmatik: pripravljeni na zimske avanture (Suzy)

Zima našim jeklenim konjičkom prinaša tudi zakonsko obveznost, in sicer morajo biti od 15. novembra do 15. marca opremljeni z zimsko opremo.
14. 11. 2026 | 17:00
17:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O MEDU

Kako lahko med vpliva na krvni sladkor? Raziskava razkriva, koliko ga je še priporočljivo zaužiti

Ko pogledamo kozarec medu, se pogosto vprašamo, ali je res boljša izbira od sladkorja.
Miroslav Cvjetičanin14. 11. 2026 | 17:00
16:53
Novice  |  Slovenija
PRORAČUN ZA LETO 2027

Alenka Bratušek zaropotala zaradi proračuna: »Jemljete vsem razen orožju.« V koaliciji pa pravijo, da se nikomur ne jemlje

Proračun za leto 2027 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa vlada predlaga nekatere spremembe.
14. 11. 2026 | 16:53

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Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
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Novice  |  Svet
RAČUNI

Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času, izračunava, kdaj je najbolje polniti ali prazniti baterijo, spremlja borzne cene električne energije in se odzivana spremembe na trgu.
5. 11. 2026 | 13:00
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Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
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Novice  |  Svet
OSKRBA

Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

Energija je eden ključnih dejavnikov gospodarske stabilnosti in strateške samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa dodatno poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
13. 11. 2026 | 08:51
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IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Novice  |  Svet
RAČUNI

Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času, izračunava, kdaj je najbolje polniti ali prazniti baterijo, spremlja borzne cene električne energije in se odzivana spremembe na trgu.
5. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Novice  |  Svet
OSKRBA

Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

Energija je eden ključnih dejavnikov gospodarske stabilnosti in strateške samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa dodatno poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
13. 11. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe, ko podjetje iz regionalno prepoznavne živilske družbe raste v vse bolj mednarodno usmerjeno skupino.
10. 11. 2026 | 08:00
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Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
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Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
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Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
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Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
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Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
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Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram, hkrati pa je nujno delovanje v smeri razogljičenja in večanja deleža obnovljivih virov.
29. 10. 2026 | 08:00
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Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči s prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
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Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
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