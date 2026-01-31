Znani leta 2016: To so bili zabavnejši časi! (Suzy)

PRED DESETIMI LETI

Družbena omrežja je preplavil še en trend obujanja spominov in nostalgije.

'2026 je novo 2016,' se glasi slogan, ki je navdušil tudi številne domače prepoznavne obraze. Ti brskajo po arhivih in množično delijo stare fotografije iz časov, ko so bili filtri zabavni, objave pa manj popolne. »Intenzivno, pestro leto. Polno iskanja sebe v hribih, premagovanja sebe v teku, celo čez lužo sem pobegnila prvič,« se spominja nekdanja televizijka Anja Markovič.»To je bilo najlepše leto mojega življenja,« je iskrena Manca Špik. Marca 2016 je namreč povila edinko Lano.Melani Mekicar je štela sladkih 16 let. »To so bili enostavnejši in lepši časi, ko sem mislila le na ples, ...