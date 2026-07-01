Znani ljubijo češnje: Sladek ugriz v poletje (Suzy)

So sadež, sladica, modni dodatek in počitniška nostalgija v enem. Nekateri darovi matere narave nas nasitijo, drugi osvežijo, le redki pa postanejo pravi fenomen letnega časa. Češnje so med njimi brez dvoma kraljice. Majhne, sijoče in zapeljivo sladke navdušujejo gurmane, slaščičarje, vrtičkarje in vse, ki verjamejo, da se najlepši spomini pogosto skrivajo v preprostih stvareh. Ne najdemo jih le v sadnih kupah in pecivih, temveč tudi na oblekah, kopalkah, torbicah, uhanih in ogrlicah.

Spomnijo nas na otroštvo, na madeže soka na prstih in večni izziv, kdo bo najdlje izpljunil koščico. Ni presenetljivo, da so se njihovi čarobnosti predala tudi številna prepoznavna imena iz javnega sveta. Obožujejo jih zaradi okusa, blagodejnih učinkov in poletne lahkotnosti.

Vabilo na pojedino

Miran Rudan ima privilegij, da lahko stopi na balkon, pred njim pa se bohoti razkošno drevo, polno okusnih plodov. A glasbenik ni sebičen – svoje sladko obilje z veseljem deli tudi z drugimi in nas vabi, da se mu pridružimo pri češnjevi pojedini.

Pozdrav iz višav

Tudi plešoče-pojoči Sebastian se je zapodil med veje, ki so letos bogato obrodile. Ob tem opozarja, da se ti lahko od višine hitro zavrti v glavi, zato pri nabiranju in uživanju teh rubinastih lepotic previdnost ni nikoli odveč.

Izobilje

Stilistka Metka Albreht bogato ponudbo na tržnici izkoristi tudi za to, da si vsaj malo razbremeni zapolnjen delovnik. Navsezadnje ni najpomembnejše, kdo jih nabere, temveč kdo se z njimi z največjim užitkom posladka.

Metka Albreht.

Od rdeče do črne

Noseča Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa Afna, je s hčerkico uživala v Goriških brdih, kjer sta med obiranjem češenj zapeli znano pesmico Rdeče češnje rada jem, črne pa še rajši.

Polne košare

Simon Doma je lahko o briških krasoticah le sanjaril, ko je prestajal zaporno kazen v Venezueli. Drugo priložnost je očitno vzel zelo resno – danes ima raje polne košare češenj kot prepovedane droge.

Na plaži se s češnjami važi

Nina Gazibara si jih privošči kar ob morju, da po plavanju osveži telo še s sladkim opojem. Bolj ko so zrele, lažje zdrsijo po grlu, zato je polna košara odlična priložnost za poletno malico.