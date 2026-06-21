Znani na valeti: svečani zaključek šole (Suzy)

KONEC ŠOLE

Junij ni le mesec dolgih dni, prvih skokov v morje in težko pričakovanih počitnic. Številnim družinam predstavlja tudi pomemben življenjski mejnik – slovo od osnovnošolskih klopi.

Valeta je ena od prelomnic, ko se otroštvo za hip ustavi, preden naredi korak proti novim izzivom, novim prijateljstvom in nekoliko bolj odraslemu svetu. A tega večera se ne veselijo le devetošolci. Z enakim vznemirjenjem ga pričakujejo njihovi starši, bratje in sestre, ki pomagajo izbirati obleke, usklajevati podrobnosti, urejati pričeske in loviti vsak detajl, da bi ga za vedno shranili v družinski album. Tudi znani Slovenci niso izjema pri vsem tem. Ko njihovi otroci stopijo na plesišče valete, pridejo v ospredje iskrena sreča in želja, da bi bil večer nepozaben. V objektive telefonov in ...