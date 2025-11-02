Znani Slovenci o paranormalnih izkušnjah: Luči so bile prižgane, a Tilna nikjer (Suzy)

PARANORMALNO

Ljudje smo veliko več kot samo razumska bitja. Nekateri znajo pogledati tudi onkraj videnega in otipljivega. V dimenzijo, ki ji vladajo nevidne sile.

Tudi slavne osebnosti se na svojstven način soočajo s težko pojasnjenimi pojavi, o katerih vladajo različne teorije. Zaznave podob, glasov in drugih občutenj niso vselej logične, a včasih je dovolj le izkušnja, da bi spremenili pogled na nepoznane sfere, o katerih se še vedno sprašujemo, ali so resnične ali le plod človeške domišljije. Ostanek energije »Zelo dobro preklapljam med racionalnim in čustvenim, zato nikoli na prvo žogo ne ocenjujem nečesa, česar ne poznam,« je jasna Nuška Drašček. Nuška Drašček»Zaupam v neke signale in znake, ki ti potrdijo, kar intuitivno čutiš. Kakšne konkretne ...