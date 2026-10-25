Znani o premiku ure: ko čas poseže v naš vsakdan (Suzy)

Nekateri jih sprejmejo z odprtimi rokami, drugi spremembo občutijo še dneve ali celo tedne. A bolj kot dodatna ura marsikoga zmotijo prezgodnji večeri in tema, ki nas hitro prežene domov. Znane obraze smo zato vprašali, kako sami občutijo premik ure, ali se njihovo telo hitro prilagodi in ali bi bil vendarle že čas, da pustimo kazalce pri miru.

Monika Pučelj

Uro bi pustila pri miru

Glasbenica Monika Pučelj premika ure ne občuti močno. »Najbolj se je poznalo pri otrocih, ko so bili še mlajši. Zame ima vsak letni čas poseben čar, tudi krajši dnevi, le da ne bi trajali tako dolgo – vse do pomladi. Sem pa za to, da bi imeli ves čas enotni čas.«

Regina

Telo ima svoj ritem

Pevka Regina premikanja ure ne mara. »Vsakič potrebujem vsaj dva tedna, da se moje telo prilagodi na to. Najbolj me moti spomladanski premik, ko nam ukradejo eno uro spanja. Ne razumem, zakaj pri tem še vedno vztrajamo, ko pa ni prepričljivih dokazov o pomembnih ekonomskih koristih. Po mojem mnenju bi morali premikanje ure čim prej ukiniti in enkrat za vselej uvesti enotni čas. Naše telo ima svoj ritem in mislim, da bi ga morali spoštovati.«

Klara Eva Kukovičič

Ravna se po soncu

Voditeljica Klara Eva Kukovičič ob svojem nepredvidljivem urniku najbolj pogreša dovolj kakovostnega spanca. »Trudim se slediti miselnosti, da je moje telo edini dom, v katerem bom preživela vsako sekundo življenja. Zato moram zanj skrbeti z ljubeznijo – v prvi vrsti to pomeni zdravo prehranjevanje in gibanje, takoj za tem dovolj spanja. Spim premalo, predvsem pa neredno, zato se dodatne ure spanja ne bom branila, sicer pa mi prestavljanje ure kar ustreza. Rada se ravnam po soncu.«

Alya Elouissi

Naj čas teče po svoje

»Dodatna ura spanja mi vedno pride prav (smeh). Moje telo se na premik ure hitro prilagodi, običajno že isti dan, vendar iskreno povedano ne maram prezgodnjih večerov. Raje imam dolge poletne dni, ko se mi zdi, da se živi bolj in dlje. Želela bi si, da bi premikanje ure ukinili. Naj vse poteka tako kot v naravi, brez nepotrebnega poseganja človeka,« meni vsestranska ustvarjalka Alya Elouissi.

Erter Pust

Zima je čas za crkljanje

Voditeljica Erter Pust ima rada počasnejši ritem. »Sem velika zagovornica spanja, zato premik ure na zimski čas pozdravljam. Nič nam ne škodi, če se življenje pozimi upočasni. Ne maram zgodnje teme, vendar me ta ne odvrne od preživljanja prostega časa na prostem. Le urnik si prilagodim tako, da sem zunaj ob zgodnejših urah, zvečer pa na treningu ali doma. Kulturni dogodki in druženja so v drugem planu, v ospredju je skrb zase. Zima je čas za crkljanje, odeje in dolge noči z najdražjimi. Takrat se laže umirim in bolj posvetim branju. Vstajam pa vedno težko, tako poleti kot pozimi, saj nisem jutranji tip.«

Anabel

Obožuje večere ob svečah

»Zdaj občutim vsako uro premalo spanja, tako mi dodatna ura še kako ugaja. Po drugi strani imam rada nekoliko temnejše večere. Doma si prižgem lučke, kakšno svečko, se udobno namestim in berem knjigo. Takšni trenutki imajo prav poseben čar, kar mi je res všeč. Zato me sprememba ure ne moti toliko, da bi si želela kaj spreminjati,« pravi pevka Anabel.

Mia Guček

Kazalci je ne zmedejo

»Moj urnik je tako razgiban in vsak dan drugačen, tako premika ure sploh ne opazim. Edina, ki ima očitno vgrajeno naravno budilko, je moja psička Heidi, ki me vsako jutro zbudi ob istem času, ne glede na to, kaj kaže ura. Sem za to, da bi premikanje ure ukinili. Sama ga sicer ne občutim, a zavedam se, da lahko sprememba ritma marsikomu oteži vsakdan,« je prepričana pevka Mia Guček.