Znani praznujejo: Naša božična večerja (Suzy)

Domače in lokalno »Vsako leto za božič se dobimo pri starših na Dolenjskem. Mama Jolanda nam pripravi božično večerjo. Kaj nam bo skuhala, se odloči sama. A po navadi imajo starši koline dva ali tri tedne pred božičem, tako je največkrat na meniju slastna domača svinjska pečenka z različnimi prilogami in solatami, prej pa seveda ena ali dve vrsti juhe. Sladice so raznovrstne: od jabolčnih in drugih zavitkov do kremnih rezin in podobno. Vsekakor je vedno poudarek na doma pripravljenem in lokalno pridelanem,« pravi Jasna Kuljaj. Kaj pa potica? »Za pečenje potice mama ni preveč navdušena, zato se na nanjo povabimo naslednji dan k teti Jožici. Pomembno nam je, da si vzamemo čas za klepet o vsem, o čemer se med letom nimamo časa pogovoriti,« še razkrije.