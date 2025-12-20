  • Delo d.o.o.
ZNANI PRAZNUJEJO

Znani praznujejo: Naša božična večerja (Suzy)

Vsaka družina ima svoje tradicije, svoje najljubše jedi in svojevrstno praznovanje.
Domače in lokalno »Vsako leto za božič se dobimo pri starših na Dolenjskem. Mama Jolanda nam pripravi božično večerjo. Kaj nam bo skuhala, se odloči sama. A po navadi imajo starši koline dva ali tri tedne pred božičem, tako je največkrat na meniju slastna domača svinjska pečenka z različnimi prilogami in solatami, prej pa seveda ena ali dve vrsti juhe. Sladice so raznovrstne: od jabolčnih in drugih zavitkov do kremnih rezin in podobno. Vsekakor je vedno poudarek na doma pripravljenem in lokalno pridelanem,« pravi Jasna Kuljaj. Kaj pa potica? »Za pečenje potice mama ni preveč navdušena, zato se na nanjo povabimo naslednji dan k teti Jožici. Pomembno nam je, da si vzamemo čas za klepet o vsem, o čemer se med letom nimamo časa pogovoriti,« še razkrije.
Domače in lokalno »Vsako leto za božič se dobimo pri starših na Dolenjskem. Mama Jolanda nam pripravi božično večerjo. Kaj nam bo skuhala, se odloči sama. A po navadi imajo starši koline dva ali tri tedne pred božičem, tako je največkrat na meniju slastna domača svinjska pečenka z različnimi prilogami in solatami, prej pa seveda ena ali dve vrsti juhe. Sladice so raznovrstne: od jabolčnih in drugih zavitkov do kremnih rezin in podobno. Vsekakor je vedno poudarek na doma pripravljenem in lokalno pridelanem,« pravi Jasna Kuljaj. Kaj pa potica? »Za pečenje potice mama ni preveč navdušena, zato se na nanjo povabimo naslednji dan k teti Jožici. Pomembno nam je, da si vzamemo čas za klepet o vsem, o čemer se med letom nimamo časa pogovoriti,« še razkrije.
R. S., FOTO: Blaž Vatovec, Tomi Lombar, osebni arhiv, Darja Štravs Tisu
 20. 12. 2025 | 13:00
Nekateri uživajo v potici, drugi v pečenki, tretji si ne predstavljajo najlepšega dela leta brez francoske solate. Zato smo tokrat vprašali nekaj znanih, katere so tiste poslastice in dobrote, ki na njihovih božičnih mizah ne smejo manjkati, da vam mogoče damo tudi kakšno zamisel, ko planirate decembrske in božične pojedine. Jedi s spomini »Na naši božični mizi nikoli ne manjkajo jedi, ki se jih dotaknejo spomini,« priznava Alenka Kesar. »Začnemo z domačo govejo juho, ki se prileže vsaki praznični duši. Sledijo pečena kokoš in dunajski zrezki, francoska solata po receptu moje mame, mlinci, ...

božičpraznikibožični praznikiznaniSuzy
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
