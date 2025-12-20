Znani praznujejo: Naša božična večerja (Suzy)

Vsaka družina ima svoje tradicije, svoje najljubše jedi in svojevrstno praznovanje.
Domače in lokalno
»Vsako leto za božič se dobimo pri starših na Dolenjskem. Mama Jolanda nam pripravi božično večerjo. Kaj nam bo skuhala, se odloči sama. A po navadi imajo starši koline dva ali tri tedne pred božičem, tako je največkrat na meniju slastna domača svinjska pečenka z različnimi prilogami in solatami, prej pa seveda ena ali dve vrsti juhe. Sladice so raznovrstne: od jabolčnih in drugih zavitkov do kremnih rezin in podobno. Vsekakor je vedno poudarek na doma pripravljenem in lokalno pridelanem,« pravi Jasna Kuljaj. Kaj pa potica? »Za pečenje potice mama ni preveč navdušena, zato se na nanjo povabimo naslednji dan k teti Jožici. Pomembno nam je, da si vzamemo čas za klepet o vsem, o čemer se med letom nimamo časa pogovoriti,« še razkrije.
Nekateri uživajo v potici, drugi v pečenki, tretji si ne predstavljajo najlepšega dela leta brez francoske solate. Zato smo tokrat vprašali nekaj znanih, katere so tiste poslastice in dobrote, ki na njihovih božičnih mizah ne smejo manjkati, da vam mogoče damo tudi kakšno zamisel, ko planirate decembrske in božične pojedine.
Jedi s spomini
»Na naši božični mizi nikoli ne manjkajo jedi, ki se jih dotaknejo spomini,« priznava Alenka Kesar. »Začnemo z domačo govejo juho, ki se prileže vsaki praznični duši. Sledijo pečena kokoš in dunajski zrezki, francoska solata po receptu moje mame, mlinci, ...