Znani se pripravljajo na hladnejši del leta: zdaj se lahko začne jesen (Suzy)

PRIPRAVE

Čeprav dajejo visoke dnevne temperature občutek, da še nismo dodobra zakorakali v mesece, ko se odenemo v toplejša oblačila, znani obrazi že uživajo v lepotah tretjega letnega časa.

Pripravljajo si ozimnico, pobirajo zadnje darove narave na vrtu in v gozdu, lovijo sončne žarke, se navdušujejo nad pisanim listjem in se pripravljajo na zimo. Pohajkovanje po mestu Ker je bilo vse poletje prevroče za potepanje po mestu, so malce hladnejši, a še vedno prijetno topli jesenski dnevi kot nalašč za srečanje s prijatelji, obiskovanje priljubljenih in odkrivanje novih kotičkov prestolnice. Igralka Nina Ivanič se je v mesto odpravila s kolesom, z večno modnim balonarjem v kombinaciji z izbranimi dodatki v rjavi barvni paleti pa pokazala, da je na hladnejše dni dobro ...