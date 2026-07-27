Znani se znajdejo po svoje: ohladitev daleč od morja (Suzy)

POČITNICE MALO DRUGAĆE

Ko sonce požene termometer skoraj do vrelišča, ni nujno, da rešitev diši po soli, cestnih zastojih in dragih apartmajih.

Zakonsko razvajanje Najprej na kolo, nato pa utrujene noge namočit v tekočo hladno vodo. Romana in Lojze Krajnčan znata združiti koristno s prijetnim in si tako popestriti zasluženi oddih.

Slovenija je namreč prava zakladnica osvežilnih kotičkov, kjer voda prijetno ohladi še tako razgrete dni. To dobro vedo tudi številni naši znani obrazi, ki dokazujejo, da za popoln skok v brezskrbne poletne mesece včasih zadostujejo domači bazen, kristalno čista reka ali idilično jezero. Namesto lovljenja prostora na plaži prepoznavni Slovenci in Slovenke raje lovijo senco pod drevesi in si ustvarijo dopustniško razglednico le nekaj kilometrov od doma. Poletje je vendarle stanje duha, ne naslov počitniške nastanitve. In če lahko ob tem prihranimo kakšen evro ter odkrijemo čudovite kotičke ...