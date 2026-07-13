Znani Slovenci dvigujejo temperaturo: razgaljeni, samozavestni in brez zadržkov (Suzy)

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Na družbenih omrežjih so pokazali svojo poletno formo in marsikateri oboževalki vzeli sapo.

Marsikateri občudovani Slovenec je majico pustil na obešalniku in oboževalkam privoščil pogled na svojo poletno podobo. Nekateri so vitki kot zobotrebci, drugi se lahko pohvalijo z mišicami, ki so jih pridno brusili v fitnesu, tretji brez zadrege dokazujejo, da samozavest ni odvisna od številke na konfekcijski etiketi. In prav v tem je čar: vsako telo pripoveduje svojo zgodbo, vsak prisega na svoj adut. Vsem našim postavnežem je skupno predvsem to, da jim ne manjka poguma, saj svoje poletne utrinke razkrivajo brez večjih zadržkov. Njihove fotografije na družbenih omrežjih zato pogosto ...