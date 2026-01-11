Znani Slovenci o letu 2025: Pustilo je neizbrisljive sledi (Suzy)

LETO, KI JE ZA NAMI

Znani so nam zaupali, po čem so si najbolj zapomnili minulo leto.

»Bilo je polno in zanimivo. Spomladi sem po 15 letih oddaje Dobro jutro in 10 letih Avtomobilnosti sprejel izziv in vodil kviz Denar pada, poleg tega je začel sin Nels obiskovati prvi razred, kar je poživilo družinsko dinamiko,« se David Urankar ozre na minulo leto, ki sta ga z srčno izbranko Ajdo zaključila s praznovanjem 20. obletnice ljubezni. FOTO: osebni arhiv

Leto se je zaključilo in za seboj pustilo sledi, ki so zaznamovale naše poti in razmišljanje. Čeprav smo vstopili v obdobje, ki bo prineslo nove priložnosti, spremembe in sveže začetke, so nam znani zaupali, po čem so si najbolj zapomnili minulo leto. »Lansko leto je bilo do mene velikodušno. Veliko sem delala na odru, pri pisanju so me muze pogosto obiskale, tako je začela nastajati nova predstava Čudežni ključ. Zdravje mi za zdaj dobro služi, za kar sem iskreno hvaležna,« pravi Damjana Golavšek, ki si v letu 2026 želi: »Mir na svetu in čim več žarečih in srečnih oči vsakega živega bitja. ...