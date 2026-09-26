Znani Slovenci po znanje čez mejo (Suzy)

UČENJAKI

Študij v tujini ni več eksotičen podvig peščice privilegiranih, temveč priložnost, ki jo iščejo številni mladi in odrasli.

Pri nas se je dolgo zdelo, da je vrhunec otrokovega izobraževanja selitev v Ljubljano. Danes pa je povsem običajno, da mladina za študij potrebuje letalsko karto, tujo valuto in starše, ki obvladajo videoklice. Nič drugače ni pri znanih Slovencih. Ko pride čas slovesa, slava prav nič ne pomaga. Mama maha, oče svetuje, otrok preverja, ali ima potni list v ročni prtljagi. Študij v tujini ni več eksotičen podvig peščice privilegiranih, temveč priložnost, ki jo iščejo številni mladi in odrasli. Razlogi za to so različni: drugačen način poučevanja, specializirani programi, učenje jezikov, ...