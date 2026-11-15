Znani Slovenci združili moči za zdravje moških: Ne čakajmo, da nas preseneti rak (Suzy)

Na to zanimivo nasprotje so ob letošnjem movembru opozorili v društvu OnkoMan in k sodelovanju pritegnili tudi znana športna obraza – nekdanjega nogometnega reprezentanta Saša Udoviča in Saša Dončića, očeta košarkarskega zvezdnika Luke Dončića. Oba sta brez ovinkarjenja priznala, da sta potrebovala nekaj spodbude.

Sašo Udovič je priznal, da bi brez spodbude pregled še odlašal.

»Moram priznati, da tega verjetno še ne bi opravil, če me ne bi poklicali in povabili k akciji,« nam je na predstavitvi kampanje Daj kri tudi zase v ljubljanskem Triglav Labu zaupal 57-letni Sašo Udovič. Nekdanji nogometni reprezentant, ki se je z zlato slovensko generacijo zapisal v zgodovino našega športa, še vedno skrbi za telesno pripravljenost ter igra nogomet in tenis, a pri preventivnih pregledih ni najbolj zgleden. »Na tako preiskavo se ne odpraviš kar takole mimogrede, čeprav bi se v resnici moral. Moral bi si reči, da je čas je, da greš, in oditi.« Podobno odkrito je spregovoril, nekdanji košarkar in trener. »To je moj prvi test PSA. Star sem 52 let in sem zagotovo eden tistih moških, ki jih je bilo treba k temu spodbuditi,« nam je priznal. Presenetilo ga je predvsem, kako preprosta je preiskava. »Niti predstavljal si nisem, da je vse skupaj tako enostavno. Odvzamejo ti le nekaj malega krvi, in že lahko pridejo do prvih rezultatov, ki povedo marsikaj.«

Da bi moške spodbudili k preventivnim pregledom, so v društvu OnkoMan letošnji november, mesec ozaveščanja o moških rakih, povezali s slovensko tradicijo krvodajalstva. Skupaj z Zavarovalnico Triglav in Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino so pripravili tisoč brezplačnih testov PSA za moške med 50. in 69. letom. Gre za krvno preiskavo, s katero določajo vrednost za prostato specifičnega antigena, ki lahko opozori na potrebo po nadaljnjih preiskavah. Rak prostate je namreč, če izvzamemo nemelanomske kožne rake, najpogostejši rak pri slovenskih moških. Po podatkih Onkološkega inštituta je 2023. za njim zbolelo 2040 moških, 550 jih je zaradi bolezni umrlo. V začetni fazi praviloma ne povzroča opaznih težav, ob pravočasnem odkritju so možnosti uspešnega zdravljenja zelo dobre.

Nekdo te mora dregniti

K razmišljanju o zdravju so Udoviča spodbudile tudi izgube prijateljev in znancev. Sam sicer ne pozna nikogar, ki bi zbolel za rakom prostate, a ima dva prijatelja, ki sta prebolela raka mod. »Bolezen so pravočasno odkrili in oba sta v redu. Tudi to je izjemno pomemben opomnik na to, da moški ne bi smeli odlašati s tovrstnimi pregledi.« Dončić ob tem opozarja, da s testiranjem ni dobro odlašati. »Ne čakajmo, da nas nekaj zaboli, ampak test opravimo čim prej, ker je res enostaven in neboleč. Ob tem seveda srčno upaš, da bo brez posebnosti. To je moje današnje temeljno spoznanje,« nam je dejal. Dodal je, da se za preventivne preglede ne bi smeli odločati le zaradi odgovornosti do sebe, temveč tudi zaradi svojih najbližjih – družine in prijateljev.

Kako zelo prav imata, je z lastno zgodbo potrdil psihoterapevt Martin Lisec, ki je ravnal drugače kot večina moških. Že pri petdesetih se je odločil, da bo vsako leto opravil test PSA, čeprav ni imel nobenih težav, niti družinske zgodovine raka prostate. Devet let so bili izvidi brez posebnosti, leta 2024, ko je bil star 59 let, se je vrednost povišala. Nadaljnje preiskave so razkrile raka, ki so ga na srečo odkrili dovolj zgodaj, da je zadostovala operativna odstranitev prostate, brez dodatnega obsevanja ali kemoterapije. Lisec je prepričan, da mu je preventiva rešila življenje. »Če bi čakal na pojav simptomov, bi bil potek bolezni lahko drugačen,« je poudaril.

Diagnoza ni konec zgodbe

Matej Pečovnik je raka premagal, danes s svojo izkušnjo pomaga drugim.

Zdrav, a ne povsem brez skrbi

Da je pravočasno ukrepanje lahko življenjsko pomembno, dobro ve predsednik društva OnkoMan. Pri komaj 26 letih je zbolel za Hodgkinovim limfomom in prestal zahtevno zdravljenje z operacijo, kemoterapijo ter obsevanjem. Danes o tem govori odkrito, saj ve, kako zelo lahko človeku v najtežjih trenutkih pomaga nekdo, ki je podobno preizkušnjo že prestal. »Ko sem izvedel za diagnozo, sem šel na internet. Tam vidiš same grde stvari,« se spominja. Med iskanjem informacij je naletel tudi na zgodbe ljudi, ki so bolezen premagali. Prav te so mu vlile upanje, da diagnoza še ne pomeni konca življenjskih načrtov. »Ko vidiš, da so ti ljudje še živi, pa še kako živijo, ti to pomaga. Da ti zagon, da ni to konec, ampak je lahko samo začetek nečesa drugega.« Ob tem je spoznal, kako veliko bolnikom poleg zdravstvene oskrbe pomeni pogovor z nekom, ki je zdravljenje izkusil. »V društvu smo podaljšek zdravstvenega sistema. Pomagamo z nasveti in izkušnjami. Jaz lahko nekomu povem, kaj pomeni kemoterapija, kaj pomeni obsevanje, ker sem šel skozi vse to,« pojasnjuje Pečovnik.

Zanimivo je njegovo razmišljanje o obdobju po koncu zdravljenja, ko bi pričakovali predvsem olajšanje, a se pogosto pojavijo novi strahovi in vprašanja. »Največji problem nastane, ko je konec terapij in ti rečejo, da si v redu. Potem se vprašaš, kaj zdaj? Ali se bo ponovilo ali se ne bo?« pripoveduje. Tudi sam je ob vročini po zdravljenju pomislil, da se je bolezen vrnila. Na srečo se ni, strah pa je bil še kako resničen. Danes na preglede hodi približno vsako leto in pol, saj zdravniki spremljajo tudi morebitne pozne posledice zdravljenja. »Vedno, ko se usedeš na onkološkem inštitutu pred ambulanto, malo razmišljaš. Veš, da bi moralo biti vse v redu, a se vseeno vprašaš, kaj pa, če ni,« nam je priznal.

Kljub vsemu iz svoje izkušnje potegne presenetljivo pozitiven zaključek. »Vedno sem govoril, da mi je rak več dal, kot mi je vzel,« pravi. Bolezen mu je spremenila pogled na vsakdanje težave, ki jim danes ne namenja več toliko energije. Zato želi pomagati drugim, da ob diagnozi ne bi bili sami. »Upam, da se nikoli ne bomo srečali, če se že, bomo v društvu našli nekoga, ki je prebolel določeno vrsto raka in lahko pomaga naprej,« je njegovo sporočilo. V Sloveniji medtem pripravljajo podlago za organizirani presejalni program Peter, ki bi se v prihodnje pridružil že uveljavljenim programom Zora, Dora in Svit. Do takrat ostaja ključno sporočilo vseh naših sogovornikov, da moramo moški o svojem zdravju govoriti brez zadrege in s preventivnimi pregledi ne smemo čakati na prve težave.

Saša Dončić je pri 52 letih prvič opravil test PSA.