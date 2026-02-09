Znani slovenski starši omejujejo uporabo telefona: Tina Maze trdno stališče o starostni omejitvi (Suzy)

VZGOJA

Čeprav je telefon zelo uporabno orodje, lahko prekomerna uporaba prinese negativne posledice, zlasti za razvijajoče se možgane. Zaradi tega je postavljanje jasnih meja izredno pomembno.

Raziskave kažejo, da lahko prekomerna uporaba pametnih telefonov pri mladostnikih povzroči težave z osredotočenostjo, spominom in spanjem. Tisti, ki preživijo preveč časa pred zasloni, so bolj dovzetni za stres, tesnobo in depresijo, saj nenehna izpostavljenost družbenim omrežjem lahko privede do primerjanja z drugimi in družbene izolacije. V Avstraliji so lani sprejeli zakon, ki prepoveduje uporabo družbenih omrežij osebam, mlajšim od 16 let. O tej izjemno pomembni tematiki so na glas spregovorili znani starši, ki menijo, da je zelo pomembno, da ima družina jasno postavljena pravila za ...